Fußball | 3. Liga Zieleniecki erzwingt Abgang in Offenbach und heuert beim HFC an Stand: 04.09.2023 13:10 Uhr

Der Hallesche FC hat sich in der Defensive noch einmal verstärkt und Sebastian Zieleniecki an die Saale gelotst. Der 28-jährige Pole kommt von Kickers Offenbach, wo sein Abgang nicht ganz geräuschlos ablief.

Der Hallesche FC ist noch einmal aktiv geworden und hat Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki verpflichtet. Diese Information brachte der Drittligist am Montag (4. September) in einer Pressemitteilung in Umlauf. Über die Vertragslaufzeit machten die Saalestädter keine Angaben. Der 28-Jährige war 2020 vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz zu den Kickers nach Offenbach gewechselt und sorgte als Abwehrchef dafür, dass er mit seiner Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Saisons das Team mit der besten Abwehr war.

Sportdirektor Thomas Sobotzik verspricht sich einiges vom Neuzugang: "Sebastian ist ein bulliger, schnellkräftiger Innenverteidiger, der mit seiner Erfahrung und Physis unsere Defensive verstärken wird."

Zieleniecki- Wechsel mit Nebengeräuschen

Der Abgang von Zieleniecki bei den Kickers, die diese Spielzeit u.a. auf Torwart Johannes Brinkies (FSV Zwickau) und Dimitrij Nazarov (FC Erzgebirge Aue) bauen können, verlief nicht ganz geräuschlos. Im April 2021 war der Vertrag des Polen bei den Hessen bis 2025 verlängert worden, letzte Saison trug er die Kapitänsbinde.

Sebastian Zieleniecki war bei Kickers Offenbach (fast) unverzichtbar in der Abwehr.

Als Defensivspezialist wurde er für den OFC immer wertvoller, meldete sich aber noch vor Beginn der Saisonvorbereitung dieses Jahres plötzlich krank, was er mit Heimweh begründete. Wochen später erschien Zieleniecki immer noch nicht beim Training, er wollte wohl einen Wechsel zu einem anderen Klub erzwingen. Dann tauchte er plötzlich wieder auf und hielt sich individuell fit. Nunmehr mussten die Offenbacher den ehemaligen polnischen U18-Nationalspieler ohne Ablöse ziehen lassen. Jetzt steht er auf der Gehaltsliste des Halleschen FC.

jmd/pm