Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz gewinnt Spektakel gegen Hansa II

Erst geglänzt, dann gezittert und am Ende gejubelt: Der ZFC Meuselwitz hat sich gegen die U23 von Hansa Rostock den zweiten Heimsieg der Saison erarbeitet und blickt erst einmal entspannt auf die Tabelle.

Der ZFC Meuselwitz hat den Auswärtssieg von Erfurt veredelt und sich mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle abgesetzt. Die Zipsendorfer feierten einen schwer erkämpften aber nicht unverdienten 4:2-Erfolg gegen Hansa Rostock II. Dabei hätte das Team von Trainer Georg-Martin Leopold aber beinahe einen 3:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.

Starker Auftakt mit drei Toren - Hansa kommt wieder ran

Coach Leopold hatte keinen Anlass, die Startelf aus dem Erfurt-Spiel zu ändern. Und die Gastgeber kamen richtig gut ins Spiel, hatten mehr Ballbesitz und nach einem herrlichen Angriff auch das erste Tor auf dem Konto. Nach vier schnellen Pässen hämmerte Till Jacobi die Kugel unter die Latte. Da waren 17 Minuten gespielt und es sollte eine weitere tolle Viertelstunde folgen. In der 31. Minute wurde der Ball schön auf Andy Trübenbach durchgesteckt. Der Stürmer lief rechts in den Strafraum und spielte im richtigen Moment quer auf Michel Ulrich, der mühelos vollendet. Und damit nicht genug, nach einer Ecke nur 120 Sekunden später stand Fabian Raithel am langen Pfosten goldrichtig und köpfte aus Nahdistanz ein. 3:0, das gab es lange nicht auf der Glaserkuppe.

Michel Ulrich erzielt das zweite Meuselwitzer Tor.

Doch die Gäste steckten nicht auf, übernahmen langsam das Kommando. Als die Meuselwitzer nicht mehr so konsequent in die Zweikämpfe gingen, schlug Rostock kurz vor der Pause doppelt zu. Zunächst vollendete Tim Krohn nach einem Bachmann-Querpass aus 14 Metern. Und in der Nachspielzeit hatte Louis Köster zu viel Platz, versenkte den Ball im rechten unteren Eck.

Elfmeter zieht Rostock den Zahn

Kuriose Szenen dann nach der Pause. Während die Rostocker überpünktlich auf den Start der zweiten Halbzeit warteten, dauerte die Ansprache in der ZFC-Kabine deutlich länger. Mit knapp vierminütiger Verspätung kamen die Meuselwitzer, sahen sich aber gleich in der Defensive. Dann die ballsicheren Gäste drängten weiter, waren in einigen Szenen auch dem Ausgleich nah. In der 56. Minute verpassten gleich zwei Rostocker eine scharfe Eingabe von der linken Seite. Wenige Minuten später verzog der starke Mike Bachmann aus 18 Metern knapp. Nach einer Stunde fing sich der ZFC wieder, startete nun auch einige Angriffe. Und in der 74. Minute dann die Vorentscheidung: Amer Kadric lief auf das Hansa-Tor zu und wurde gelegt. Florian Hansch verwandelte den Elfer, schob ins linke Eck ein. Damit war Hansa der Zahn gezogen, Meuselwitz spielte die Sache nun locker herunter.

Spieler auf dem Feld

Stimmen zum Spiel

Michel Ulrich (ZFC Meuselwitz): "In der Jugend habe ich lange bei Hansa gespielt, der Sieg heute ist etwas Besonderes. Ich will hier viele Tore schießen und mich weiterentwickeln. Ich war geschockt, dass wir so früh 3:0 führen. Ich dachte auch, vielleicht kannst du da ein paar Meter weniger nehmen. Wir wurden bestraft, gingen negativ in die Pause. Dann war es eine Charaktersache. Es war ein ekliges Spiel."

Kevin Rodewald (Trainer Hansa II): "Glückwunsch zu den verdienten drei Punkten. So jung wie meine Mannschaft bin ich auch. Ich will nichts sagen. Fußballerisch war das heute echt… Es hat keinen Spaß gemacht."

Georg-Martin Leopold (Trainer Meuselwitz): "Ich habe Rostock letzte Woche gesehen, die spielen einen richtig guten Ball. Wir haben wahrscheinlich die besten 30 Minuten der Saison gespielt. Das war perfekt. Dann bringen wir Rostock wieder ins Spiel. Da machst du einen Schritt weniger. Zur Halbzeit sagte ich, es ist eine Reifeprüfung. Jetzt es mal zu schaffen, das Ding nach Hause zu bringen. Das haben wir dann gut gemacht. Uns reichte dann ein Elfmeter. Dann haben wir es mit den Meuselwitzer Tugenden geschafft. Ein großes Danke an alle drumherum, die alles am Laufen halten. Wir können sehr zufrieden sein, die Saison läuft richtig gut hier. Danke an alle Leute."

