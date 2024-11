Fans im Osten Zeigt euren Verein der ganzen Welt!

Der Turn- und Sportverein Meißen e.V., die Weißeritzer Eiswölfe und die Abteilung Rollstuhltennis des TC Blau-Weiß Schönebeck bewerben sich um einen "Fans im Osten"-Livestream.

Turn- und Sportverein Meißen e.V.

Turnsport mit Herz und Tradition – das ist der TSV Meißen e.V.! Seit über 65 Jahren organisiert der Verein das Meißner Hallenturnfest und bringt damit Generationen von Turnerinnen und Turnern zusammen. Und das Beste: du kannst demnächst hautnah dabei sein! Denn am 25. und 26. Januar 2025 verwandelt sich die Turnhalle in Meißen wieder in eine Bühne für spektakuläre Flickflacks, Saltos und echte Gänsehautmomente. Mit 350 Teilnehmenden aus 50 Vereinen ist das Event ein echtes Highlight – vom Nachwuchs bis zu Bundesliga-Profis, alle sind dabei, um das neue Wettkampfjahr einzuläuten. Besonders begehrt: der „Pokal der Meister“ aus echten Meißner Porzellan. Wer wird ihn sich wohl in diesem Jahr holen?