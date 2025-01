Volleyball | Bundesliga Zehnte Niederlage in Serie für VC Bitterfeld-Wolfen Stand: 19.01.2025 20:00 Uhr

Der Negativ-Lauf des VC Bitterfeld-Wolfen geht weiter. Der Volleyball-Bundesligist muss sich auch den Helios Grizzlys Giesen geschlagen geben und kassiert damit bereits die zehnte Pleite in Folge.

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben die zehnte Niederlage in Serie kassiert. Das Team aus Sachsen-Anhalt verlor gegen die Helios Grizzlys Giesen nach 95 Minuten mit 1:3 (16:25, 8:25, 25:23, 17:25) und bleiben damit Vorletzter in der Bundesliga.

Spätes Aufbäumen wird nicht belohnt

In den ersten beiden Durchgängen hatten die Bitterfelder nicht den Hauch einer Chance. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Ruben Wolochin konnte den dritten Satz für sich entscheiden und damit auf 1:2 verkürzen. Im vierten Durchgang führte der VC in der Anfangsphase mit 6:5, geriet aber relativ schnell wieder in Rückstand. Giesen zog mit drei Punkten in Serie über auf 16:11 davon und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Jori Alexander Mantha, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde.

dpa/SpiO