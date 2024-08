Neues vom Krügel-Platz | Folge 14 Wie ticken die Ultras des 1. FC Magdeburg? Stand: 29.08.2024 16:48 Uhr

Früher war Felix Nebel selbst Mitglied im "Block U". Nun gibt der Fanbetreuer des 1. FC Magdeburg im Podcast nicht nur Einblicke in seine Arbeit, sondern auch in die Welt der Ultras. Außerdem spricht der 32-Jährige über Pyrotechnik, illegale Graffiti und Vandalismus in Zügen.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Jahrelang war er Teil der aktiven Fanszene, nun kümmert sich Felix Nebel als Fanbetreuer um die Anliegen der Anhänger des 1. FC Magdeburg. Im Podcast mit Daniel George spricht der 32 Jahre alte Magdeburger über Ultras, illegale Graffiti, Pyrotechnik und weitere aktuelle Fan-Themen.

Folge 14 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Einblicke in die Welt der Ultras des 1. FC Magdeburg – ab Minute 03:30

Für die Dokumentation "Mehr als Gewalt und Pyro? So ticken Fußball-Ultras wirklich!" des MDR-Fernsehens gab Fanbetreuer Felix Nebel einige Einblicke in die Welt der Magdeburger Ultras und führt diese im Podcast aus. "Das ist wie ein kleiner Betrieb, aber alles ehrenamtlich", sagt der 32-Jährige beispielsweise über die Organisation des "Block U" und erzählt, inwiefern.

Früher war Felix Nebel selbst Mitglied der aktiven Fanszene des 1. FC Magdeburg.

2.) "Unsere Ultras gehen verantwortungsbewusst mit Pyrotechnik um" – ab Minute 15:30

Nebel erklärt im Podcast, warum er die Legalisierung von Pyrotechnik befürworten würde, welche Hürden es dabei allerdings auch gibt. Er sagt: "Unsere Ultras gehen sehr verantwortungsbewusst mit Pyrotechnik um."

Der Fanbetreuer des 1. FC Magdeburg spricht über Strafen und den Diskurs mit den Ultras bezüglich des Zündens von Pyrotechnik.

3.) Über illegale Graffiti und Vandalismus in Zügen – ab Minute 25:00

Immer wieder wird außerdem über zwei Themen in Verbindung mit Fans des 1. FC Magdeburg diskutiert: illegale Graffiti oder Aufkleber und das Verhalten in Zügen auf dem Weg zu oder von Auswärtspartien in der 2. Bundesliga.

Felix Nebel spricht im Podcast über die Rolle des Vereins in solchen Fällen und erklärt zum Abschluss, warum der Klub bei Heimspielen die "Anlaufstelle Viktoria-Platz" ins Leben gerufen hat.

Hör-Empfehlung: Spezial-Folgen zum Drittliga-Aufstieg 2015 gegen die Kickers Offenbach

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken:

Hör-Empfehlung: Europapokal-Spezial zum größten FCM-Triumph der Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Dieser besondere Tag jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Deshalb taucht MDR SACHSEN-ANHALT im FCM-Podcast "Neues vom Krügel-Platz" noch einmal ein ins damalige Geschehen und geht auf jede Runde mit einer Spezial-Folge ein.

Alle fünf Folgen jetzt hören:

Wo der Podcast zu hören ist

Podcasts FCM und HFC

MDR (Daniel George)