Fußball | 3. Liga "Wichtiger Baustein für die Zukunft" - Dynamo Dresden holt Verteidiger Kubatta von Viktoria Köln

Pünktlich zum Start ins Trainingslager hat Dynamo Dresden mit David Kubatta einen weiteren Abwehrspieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 20-Jährige spielte zuletzt bei Ligakonkurrent Viktoria Köln.

Schon bei seinem Amtsantritt hatte Thomas Stamm verlauten lassen, in Zukunft vermehrt auf junge Talente setzen zu wollen. David Kubatta dürfte genau in diese Kategorie gehören. Wie Dynamo Dresden am Mittwoch (3. Juli 2024) mitteilte, wechselt der 20-jährige Innenverteidiger von Viktoria Köln an die Elbe. Zur Vertragslaufzeit machte die SGD keine Angaben.

"Junge und entwicklungsfähige Spieler sind ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft", betonte Stamm in der offiziellen Pressemitteilung der Dresdner. Mit Kubatta gewinne man "einen robusten Defensivmann mit einem guten linken Fuß dazu, dessen Entwicklung wir ebenfalls fördern wollen."

Innenverteidiger mit Gardemaß

Bei Viktoria Köln schaffte Kubatta vor zwei Jahren den Sprung ins Profiteam und absolvierte in der abgelaufenen Saison 15 Drittligaspiele, davon sechs in der Startelf. Gegen Dynamo stand der 1,95 Meter große Abwehrspieler bei der 1:5-Niederlage im Hinspiel 78 Minuten auf dem Rasen.

Er passt sportlich und menschlich sehr gut zu Dynamo. Thomas Brendel | Sportgeschäftsführer Dynamo Dresden

Kubatta stieß am Mittwoch bereits zur Mannschaft, die aktuell im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt weilt. Laut SGD-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel habe man ihn bereits seit geraumer Zeit im Blick gehabt: "Er passt sportlich und menschlich sehr gut zu Dynamo und kann ein wichtiger Baustein für die Zukunft werden."

