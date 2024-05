EM-Trainingscamp Vorfreude in Blankenhain: DFB-Elf wird erwartet Stand: 26.05.2024 10:57 Uhr

Sonntagabend wird die Deutsche Nationalmannschaft im Weimarer Land erwartet. Die DFB-Auswahl bereitet sich in Blankenhain auf die Europa­meisterschaft vor. Bis Freitag werden die Sportler im Spa- und Golf Resort gastieren.

Von Cornelia Mauroner, MDR THÜRINGEN

Die Gerüchte halten sich hartnäckig - Blankenhain werde abgesperrt und es ist kein Durchkommen mehr. "Alles Unsinn", sagen sowohl Resort-Chef Matthias Grafe als auch Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer (CDU). "Es gibt zwei Punkte, die von der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind. Das sind zum Einen das Schloss, in dem etwa 250 Journalisten konzentriert arbeiten und dann ist es das Resort an sich", so Kramer.

Im Hotel wollen und finden die Sportler ihre Ruhe. "Auch deshalb haben sie das Spa- und Golf Resort ausgewählt", ist sich Matthias Grafe sicher. Um das Areal herum wurden Sichtschutzzäune aufgestellt, Sicherheitsleute schauen, dass niemand Bereiche betritt, die nicht betreten werden sollen. "Aber wir schotten uns nicht komplett ab", sagt Grafe.

Wir schotten uns nicht komplett ab Matthias Grafe | Chef des Golfresort Blankenhain

Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer (CDU) freut sich auf die Ankunft der deutschen Nationalelf.

Große Investitionen: Von Paddle-Tennis- bis Hubschrauberlandplatz

In den vergangenen Monaten hat der Unternehmer noch einmal investiert. Um den Wünschen der Fußballer gerecht zu werden, hat er eine Paddle-Tennis Anlage bauen lassen, ein Basketballplatz kam hinzu und jüngst auch ein Helikopter-Landeplatz. "Der ist nicht für die Sportler gedacht. Wir erwarten auch anderen Besuch. So hat sich beispielsweise Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt." Auch die Polit-Prominenz interessiert sich also für den Fußball.

Vor der Ankunft der DFB-Elf am Sonntagabend wurde kräftig in das Golf-Resort investiert. So gibt es hier nun einen Paddle-Tennis-Platz.

Neben dem Fußball-Platz auf dem Hotel-Areal steht eine Medientribüne für die vielen akkreditierten Journalisten. Auch eine Fitnesshalle wurde temporär aufgebaut. "Die Gerätschaften bringen die Mannschaften allerdings selber mit. Sowohl die Deutschen, als auch die Engländer in ein paar Wochen." Auch die englische Nationalmannschaft hat sich angekündigt.

Blankenhainer Bürger machten ihren Ort fit für das Trainingscamp

Die Blankenhainer selbst haben ebenso viel geschafft. In der Stadt wurde der Sportplatz neu gebaut. "Er ist ein Ausweichplatz, falls es im Golf Resort einmal eng zugeht, oder aber der Platz dort aus irgendwelchen Gründen nicht bespielt werden kann", so Bürgermeister Kramer. Wege und Wiesen wurden erneuert.

Bis zuletzt war der Bauhof im Einsatz. "Wir mähen sogar ein bisschen genauer als sonst", sagt Vorarbeiter Michael Prokopp. "Es kommen ja viele Leute in die Stadt und es soll alles schick aussehen."

Auch Michael Prokopp vom Bauhof in Blankenhain hat mit seinen Kollegen tatkräftig angepackt in den letzten Wochen, damit sich der Ort den Fußballern und Medienvertretern gut präsentiert.

Zusätzlicher Parkplatz für Medienvertreter

Blankenhain wird einen Ansturm, allein von Medienvertretern erleben. Ein zusätzlicher Parkplatz wurde errichtet. Bis zum Start der EM stehen Parkplätze am Freibad zur Verfügung. Danach wird dieser Platz zur Fanmeile und Ort des Public Viewing.

Auch der Feuerwehrverein und der ortsansässige Sportverein Grün-Weiß sind in die Vorbereitungen involviert. Beide Vereine sollen das Catering auf der Fanmeile unterstützen.

Fußballer machen E-Bike-Tour

Der Fahrradverleih Bikestore Knabe richtet aktuell E-Bikes her. "Der DFB hat angefragt. Die Fußballer wollen kleine Touren machen. Ich habe neue Mountainbike in unterschiedlichen Größen hier. Ich kann Joshua Kimmich ja nicht auf die gleiche Rahmengröße setzen, wie einen Manuel Neuer," sagt Laden-Inhaber Max Knabe. Auch im Imbiss an der Hauptstraße bereiten sich alle auf eine intensive Woche vor. Gäste und Medienvertreter wollen verköstigt werden.

Ich kann Joshua Kimmich ja nicht auf die gleiche Rahmengröße setzen, wie einen Manuel Neuer Max Knabe | Inhaber Bikestore Knabe

Max Knabe vom örtlichen Fahrradverleih hat die E-Bikes für die Deutsche Nationalmannschaft bereits vorbereitet.

Blankenhain ist in einem Ausnahmezustand und das bereits jetzt - vor Ankunft des großen Besuches.

MDR (cma/jw)