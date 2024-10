Volleyball | Bundesliga VfB Suhl und Schwarz-Weiß Erfurt verlieren klar Stand: 12.10.2024 19:50 Uhr

Sowohl die Volleyballerinnen vom VfB Suhl als auch von Schwarz-Weiß Erfurt haben erneut klare Niederlagen hinnehmen müssen. Somit verbleiben beide Teams weiterhin bei null Punkten.

Suhl nur im letzten Satz auf Augenhöhe

Nichts zu holen gab es für die Volleyball-Frauen vom VfB Suhl beim SSC Palmberg Schwerin. Beim 0:3 (17:25, 14:25, 21:25) gegen den Vorjahreszweiten waren die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse von Beginn an spürbar. Folglich endeten die ersten beiden Sätze deutlich zu Ungunsten der Suhlerinnen. In Satz drei bewies das Team von Trainer Laszlo Hollosy daraufhin noch einmal Moral und kämpfte sich nach größerem Rückstand wieder bis auf einen Zähler an die Schwerinerinnen heran (14:15). Am Ende reichte der kleine Kraftakt aber nicht für mehr.

Schwarz-Weiß Erfurt im zweiten Satz nah dran

Auch Schwarz-Weiß Erfurt ging am vierten Spieltag erneut leer aus. Gegen den SC Potsdam kassierte der Aufsteiger ebenfalls eine 0:3 (20:25, 23:25, 16:25)-Niederlage. Das Team von Trainer Maeteusz Zarczynski kam im zweiten Heimspiel der Saison ganz gut in die Partie, ließ allerdings gegen Mitte des ersten Satzes abreißen. Satz zwei gestalteten die Erfurterinnen daraufhin deutlich ausgeglichener und zogen am Ende nur knapp den Kürzeren. Im finalen dritten Satz stand kurzzeitig gar eine komfortable 5:1-Führung zu Buche, die die favorisierten Gäste jedoch schnell egalisieren konnten und anschließend davonzogen. Schwarz-Weiß verbleibt somit weiterhin am Tabellenende.

Der Spielbericht des Dresdner SC folgt.

SpiO