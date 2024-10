Fußball | Sachsenpokal VfB Annaberg freut sich auf Fußballfest mit Freunden Stand: 10.10.2024 14:14 Uhr

Für Erzgebirge Aue ist die dritte Hauptrunde im Sachsenpokal beim VfB Annaberg eine Pflichtaufgabe. Für die Gastgeber ist es ein Fußballfest und eine große organisatorische Herausforderung. Die Vorfreude ist riesig.

Es ist für den VfB Annaberg das Traumlos schlechthin. In der dritten Hauptrunde des Sachsenpokals trifft der Sachsenklasse-Vertreter auf den FC Erzgebirge Aue. Auf den Verein, der in der Region verankert ist und dort auch die meisten Fans hat. Am Sonntag (14 Uhr im Stream und Ticker) kommt es nun auf dem Kurt-Löser-Sportplatz zu diesem ungleichen Duell. Mit 2.500 Zuschauern ist das Spiel längst ausverkauft.

Vereinschef Becker: "Ein Mix aus Vorfreude und Anspannung"

Viel zu tun gab und gibt es für alle im Annaberger Verein. Der erste Vorsitzende Willy Beckert fasst es im Gespräch mit SPORT IM OSTEN so zusammen: "Es ist ein großer Mix aus Vorfreude, ein so geiles Los gezogen zu haben, und Anspannung, weil der Organisationsaufwand so groß ist."

Dabei gehe es um die Gastronomie, die Sicherheit, aber auch genügend Toiletten. Man wollte auf der Anlage aber auch so viele Zuschauer wie möglich unterbringen. "Es wird kuschelig, mit Bauzäunen bringen wir die Zuschauer näher ans Spielfeld heran. Und es wird eine Erhöhung mit Europaletten geben, damit man besser zuschauen kann."

Lange die Null halten und ein Tor schießen

Man will dieses einmalige Spiel unbedingt zu einem Fest machen. "In den letzten drei Wochen gab es in Annaberg kein anderes Thema. Alle reden über das Spiel, alle wollen Karten." Die seien aber längst vergriffen. 2.500 werden kommen, Aue hat 800 Tickets erhalten. Einen Wunsch hat Beckert mit Blick auf die Partie: "Ich habe einen kleinen Wunsch, dass wir hoffentlich lange die Null halten und ein Tor schießen."

Annaberger Mannschaft heiß auf das Fußballfest

Die Mannschaft überzeugte in der Liga bisher, blieb in sechs Spielen bisher ungeschlagen und kassierte dabei nur drei Gegentore. Gegen Erzgebirge Aue ist Annaberg aber krasser Außenseiter. Trainer Lars Walther will das Spiel einfach nur genießen. "Das wird wahrscheinlich einmalig, auch für mich. Es ist für die Region hier das Beste, was man kriegen kann." Taktisch wolle er nichts ändern. Man werde die Sache kontrolliert angehen und auf Konter setzen, sagte der bekennende "Aue-Sympathisant".

Auf Keeper Franz Sander wird sicher eine Menge Arbeit zukommen. Er selbst spielte sieben Jahr ein der Jugend für Aue, steht regelmäßig in der Fankurve der Veilchen. Aber für den Sonntag verspricht Sander: "Wir schenken nichts her, hauen alles rein. Alles ist möglich. Wir wollen die Stimmung mitnehmen, vor so vielen Zuschauern spielen wir nie wieder. Vielleicht kann man den Kessel anzünden hier." Und ein Urlauber wird auch rechtzeitig zurückkehren. Kapitän Richie Schulze ist am Samstag zurück in Annaberg und darf 24 Stunden später auch ran, versprach der Coach Lars Walther. Er habe seine Einheiten gepostet und bekomme die Binde. Dann ist ja alles angerichtet für ein Fußballfest.

