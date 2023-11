Volleyball | Bundesliga VC Bitterfeld-Wolfen bezahlt in Berlin Lehrgeld Stand: 15.11.2023 22:58 Uhr

Volleyball-Bundesliga-Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen hat sich Meister Berlin Recycling Volleys am Mittwoch klar geschlagen geben müssen. In der Schmeling-Halle konnte "Biwo" nur in einem Durchgang mithalten.

Der VC Bitterfeld-Wolfen hat vor 3.571 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Lehrgeld gezahlt. Der Volleyball-Bundesliga-Aufsteiger verlor am Mittwoch sein Gastspiel bei den Berlin Recycling Volleys nach nur 65 Minuten glatt in drei Sätzen mit 12:25, 22:25 und 13:25.

Aufsteiger schnuppert am Gewinn des 2. Satzes

Bitterfeld ist nach der zweiten Niederlage im fünften Spiel Sechster. Die Gastgeber übernahmen durch den fünften Erfolg wieder die Tabellenspitze. Dank des geringfügig besseren Satzverhältnisses zogen die Berliner an den punktgleichen SWD powervolleys Düren (je 14 Punkte) vorbei.

Fragezeichen: "Biwo"-Trainer Alessandro Lodi beim 0:3 in Berlin

Nach dem klar verlorenen ersten Durchgang konnte der Außenseiter den Berlinern nur im zweiten Satz das Wasser reichen und bis zum 15:16 mithalten, den Favoriten aber nicht in Bedrängnis bringen. Dem druckvollen Angriffsspiel der Hausherren waren die Bitterfelder nicht gewachsen. Als wertvollster Spieler wurde der Berliner Außenangreifer Timothée Carle geehrt.

dpa