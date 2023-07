Fußball | WM Vanegas schockt die DFB-Frauen in der Nachspielzeit Stand: 30.07.2023 13:59 Uhr

Durch einen Last-Minute-Kopfball der Kolumbianerinnen haben die DFB-Frauen im zweiten WM-Gruppenspiel ihre erste Niederlage kassiert. Kurz zuvor sah es dank Alexandra Popps spätem Elfertor noch nach Remis aus.

Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland die erste Niederlage kassiert und müssen um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Die DFB-Auswahl verlor am Sonntag in Sydney gegen Kolumbien mit 1:2 (0:0) und rutschte auf den zweiten Tabellenplatz der Vorrundengruppe H ab. Aus eigener Kraft kann Deutschland das Achtelfinale am abschließenden Gruppenspieltag am Donnerstag gegen Südkorea nur mit einem Sieg sicher erreichen.

Vanegas kontert Popps späten Ausgleich

Manuela Vanegas erzielte vor 40.499 Zuschauern nach einer Ecke in der siebten Minute der Nachspielzeit per Kopf den entscheidenden Treffer. Kolumbiens Superstürmerin Linda Caicedo hatte die Südamerika-Vizemeisterinnen in der 52. Minute mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten Giebel in Führung gebracht. DFB-Kapitänin Alexandra Popp glich in der 89. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zwischenzeitlich aus.

Die DFB-Auswahl tat sich in der Partie schwer, konnte sich nur wenige zwingende Chancen erspielen. Nach dem überraschenden 1:0 Marokkos gegen Südkorea wenige Stunden zuvor hätte die deutsche Auswahl in der Gruppe H den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale klarmachen können. Immerhin haben die DFB-Frauen am Donnerstag (3. August) das Weiterkommen aber noch in der eigenen Hand. Als Gruppenerste würden sie zum Achtelfinale am 5. August nach Melbourne reisen, als Zweite nach Adelaide. Mögliche Gegnerinnen sind Frankreich, Brasilien oder Jamaika.

