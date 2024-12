Fußball | Regionalliga Ungeschlagen-Serie hält: Erfurt müht sich in Eilenburg zu Sieg Stand: 07.12.2024 15:03 Uhr

Die gute Nachricht für die Fans von Rot-Weiß Erfurt: Die Thüringer bleiben auch nach dem Auftritt in Eilenburg unbesiegt. An der Mulde mühte sich RWE aber trotz früher Führung und vielen Chancen ganz ordentlich.

Rot-Weiß Erfurt bleibt auch im elften Regionalliga-Spiel in Serie ungeschlagen. Beim 2:1-Sieg beim Tabellenvorletzten in Eilenburg hatte das Team von Fabian Gerber am Samstag (7. Dezember 2024) aber mehr Mühe als gedacht. Die Tore für Erfurt erzielten Obed Ugondu (6.) und Lars Kleiner (83.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Eilenburg erzielte Benjamin Luis (60.).

01 Eilenburg Erfurt RWE Rot-Weiß Erfurt Tor Ugondu DSC_4560

Frühe RWE-Führung und viele Chancen

Erfurt ging mit viel Tempo und Offensivdrang in die Partie. Bereits frühzeitig brachte ein Kopfball von Ugondu (6.) die Gäste aus Thüringen in Führung. Nach einer Ecke war der 22-jährige Mittelstürmer vergessen worden, er konnte unbedrängt einköpfen. Eilenburg zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt, doch die klaren Chancen der ersten Hälfte hatte Erfurt. Doch das 0:2 fiel nicht: Bis zur Pause ließ RWE ein halbes Dutzend Hochkaräter liegen.

Luis gleicht zum 1:1 aus

Nach dem Wechsel wurde Eilenburg mutiger. Das Team von FCE-Coach Sascha Prüfer presste nun höher und hatte selbst einige Offensivaktionen. Nach einem abgewehrten Freistoß setzte Moritz Kretzer nach, seine Eingabe in die Mitte vollendete Benjamin Luis zum umjubelten 1:1 (60.).

Einwechsler Kleiner trifft mit erster Berührung

Erfurt erhöhte nun wieder das Tempo. Bei einem Lattenknaller von Kapitän Til Linus Schwarz lag die erneute Führung bereits in der Luft (81.). Doch erst der eingewechselte Kleiner traf tatsächlich: Nach schöner Vorarbeit von Ugondu traf der Offensivmann mit seiner ersten Ballberührung zur Entscheidung (83.).

Mit dem Sieg festigte Erfurt seinen fünften Tabellenplatz. Eilenburg bleibt Vorletzter.

Stimmen zum Spiel

Fabian Gerber (Trainer Rot-Weiß Erfurt): "Wir müssen zur Halbzeit schon 3:0 führen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht, den Gegner gar nicht ins Spiel kommen lassen. Und dann steht es aus dem Nichts 1:1. Dann wird extrem schwer, denn Eilenburg kann auch kicken, gerade hier zu Hause und auf dem schweren Geläuf. Wir sind aber ruhig geblieben und haben hintenraus das verdiente 2:1 gemacht. Es freut mich, dass die Jungs so eine Entwicklung nehmen, das ist ein verschworener Haufen. Das sind alles junge Burschen, die noch viel Luft nach oben haben. Die elf ungeschlagenen Spiele zeigen, was die Jungs für einen Charakter haben. Wir wollen die Serie jetzt mit in die Winterpause nehmen."

Sascha Prüfer (Trainer FC Eilenburg): "Es war eine Riesen zweite Halbzeit von uns. Da haben wir eine Phase, wo wir richtig ordentlich drücken und das 1:1 machen. Und dann war es ein richtiger Fight von beiden Teams auf diesem schweren Geläuf. Erfurt hatte hintenraus den längeren Atem. Schade für uns, das ist natürlich nicht verdient. Die Physis von Erfurt war teilweise ein bisschen erdrückend. Da konnten wir nicht auf allen Positionen dagegenhalten. Aber wie die Jungs das in der zweiten Halbzeit gelöst haben mit vielen Dribblings. Das war ordentlich."

Dirk Hofmeister