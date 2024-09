Fußball | Frauen-Bundesliga Trotz früher Führung - derbe Pleite für RB Leipzig gegen Meister FC Bayern Stand: 13.09.2024 21:55 Uhr

RB Leipzig hat am Freitagabend beim Meister FC Bayern München die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Beim 2:6 in München richteten ein frühes Tor und eine Überzahl bei der geballten Offensivkraft der Münchnerinnen zu wenig aus.

RB Leipzig hat den Meister FC Bayern München am Freitagabend nicht stoppen können. Der Titelverteidiger setzte sich in einem ereignisreichen Spiel mit 6:2 (2:1) gegen RB Leipzig durch und bleibt vorerst an der Tabellenspitze.

Fudalla sorgt für frühen Jubel

Vanessa Fudalla brachte das Gäste-Team bereits in der dritten Minute überraschend in Führung. Linda Dallmann (44.) und Georgia Stanway (45.+4) drehten die Partie noch vor der Halbzeitpause. Klara Bühl (55./68.) per Doppelpack und Lea Schüller (73.) erhöhten weiter.

Der erste Treffer der Leipziger überraschte den FC Bayern.

Leipzig in Überzahl

Die Bayern gerieten auch nach der Gelb-Roten Karte für Linda Sembrant (74.) und dem zweiten Gegentreffer durch Fudalla (75./Foulelfmeter) nicht in Gefahr. Stattdessen stellte Schüller (89.) mit ihrem zweiten Tor den Endstand her.

RBL: drei Punkte aus zwei Spielen

Die Münchnerinnen hatten zum Liga-Auftakt mit 2:0 bei Aufsteiger Turbine Potsdam gewonnen, auch Leipzig war beim 2:1 gegen den 1. FC Köln mit einem Sieg gestartet. Die Sachsen waren jedoch durch das 0:1 beim 1. FC Union Berlin in der zweiten Runde des DFB-Pokals gescheitert.

SpiO/dpa