Fußball | 2. Bundesliga Topspiel beim HSV: FCM hofft auf nächstes Hoch im Norden Stand: 03.11.2023 17:27 Uhr

Zuletzt tat sich der 1. FC Magdeburg in der Liga schwer. Bringt der Pokalsieg am Mittwoch in Kiel die Titz-Elf wieder in die Spur? Das Team blieb im Norden und hofft beim heimstarken Hamburger SV auf den nächsten Coup.

Das dramatische Weiterkommen im DFB-Pokal hat bei Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg neue Kräfte freigelegt. Nach dem Sieg im Elfmeterschießen bei Holstein Kiel am Mittwochabend soll nun auch die Negativserie in der Liga mit sechs Partien ohne Sieg beendet werden. Allerdings stehen die Schützlinge von Trainer Christian Titz am Sonnabend (20:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) beim Hamburger SV vor einer Mammutaufgabe. Aufstiegsanwärter HSV hat im heimischen Volksparkstadion alle seine bisherigen fünf Saisonspiele gewonnen und ist das beste Heimteam der Liga.

Was aber für die Magdeburger spricht, ist die Statistik. In den bisher vier Pflichtspielen siegten die Sachsen-Anhalter bereits dreimal, davon zweimal in Hamburg. In der vergangenen Saison gewann der FCM zweimal jeweils 3:2.

In der Vorsaison traf Baris Atik in Hamburg und konnte sich am Ende über einen 3:2-Auswärtstriumph freuen.

Titz will HSV-Wucht mit FCM-Elementen begegnen

"Wir haben in der Vergangenheit die eine oder andere Erfahrung gegen den HSV gesammelt. Es ist dennoch aber eine neue Runde. Wir treffen mit dem HSV auf eine der stärksten Mannschaften der Liga, die eine enorme offensive Wucht hat. Wir wissen aber auch, dass wir Elemente dagegenzusetzen haben, mit denen wir das Spiel für uns entscheiden können", sagte Titz am Freitag. Der gebürtige Mannheimer arbeitete von 2015 bis 2018 selbst beim Hamburger SV. Zunächst betreute er die 2. Mannschaft, ehe er dann den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bundesliga nicht verhindern konnte. Er freut sich auf die Rückkehr und wurde bereits von einigen Freunden begrüßt. Kein Spiel wie jedes andere ist es auch für Magdeburgs Mittelfeldspieler Daniel Elfadli, der eigentlich zum HSV wechseln wollte, das klappte dann aber nicht.

Der FCM hatte nach dem Kiel-Spiel ein Kurztrainingslager in Hamburg bezogen, um den Spielern die Reisestrapazen zu ersparen. "Es ist wichtig und gut, dass wir hier den Fokus auf das Spiel setzen können, dass sich die Jungs regenerieren können, dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen", sagte Titz.

HSV rotierte in Bielefeld kräftig

Sein Kontrahent am Sonnabend, Tim Walter, freut sich über den eng getakteten Terminplan beim Hamburger SV. "Jeder Fußballer und jedes Kind träumt davon, eigentlich dreimal die Woche zu spielen", sagte Walter vor dem Spiel. Der HSV hatte am vergangenen Samstag bei Kaiserslautern (3:3) und am Dienstag im DFB-Pokal bei Drittligist Arminia Bielefeld (5:4 n.E.) gespielt. Gegen Bielefeld setzte er allerdings auch gleich auf sechs Neue in der Startelf.

Magdeburg muss Angreifer Robert Glatzel (re.) und Mittelfeldstratege Laszlo Benes entschärfen. Das Duo traf bereits 14 Mal. Dazu kommen neun Vorlagen.

Beide haben gerne den Ball

Gegner Magdeburg gewann ebenfalls im Elfmeterschießen, spielte aber erst am Mittwoch und hat deshalb einen Tag weniger zur Regeneration. "Die haben auch gewonnen", entgegnete Walter auf die Frage nach der Kraft und erwartet einen gewohnt harten Gegner. Es ist die Partie zweier Ballbesitz-Mannschaften, wobei der FCM gegen starke Gegner auch mit weniger Ballbesitz auskommen muss. Trainer Titz setzt dann auf schnelles Umschalten.

Fast 6.000 Magdeburger mit dabei

Das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend ist mit über 55.000 Zuschauern bereits ausverkauft. Aus Magdeburg werden 5.800 Schlachtenbummler erwartet.

dpa/cke