Handball | Bundesliga Thüringer HC verliert Topspiel gegen Bensheim/Auerbach 07.02.2024 21:49 Uhr

Der Thüringer HC hat das Topspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach 26:27 (12:13) verloren. Im Duell Dritter gegen Zweiter hatte der THC zunächst alles unter Kontrolle, verlor aber zunehmend den Faden und ging letztlich leer aus.

THC beginnt stark, lässt dann aber nach

Die Thüringerinnen wirkten zum Start des Topspiels hochkonzentriert. Nach zehn Minuten lag das Team von Trainer Herbert Müller mit drei Treffern in Front (9:6) und ließ auch in der Folge erst einmal wenig anbrennen. Anteil daran hatte auch die mehrfach stark parierende Torhüterin Dinah Eckerle. Eine doppelte Unterzahl sollte in der Schlussphase der ersten Hälfte dann aber die Wende zu Ungunsten des THC einleiten. Mit fünf Treffern binnen der letzten fünf Minuten von Durchgang eins konnten die Gäste der HSG Bensheim/Auerbach den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf stellen. Zur Pause lag der THC 12:13 hinten.

Bensheim marschiert - THC-Aufholjagd zu spät

Durchgang zwei begann nochmal flotter als der erste. Der THC blieb zunächst hinten dran, da die Offensive lahmte. Nach einer längeren Ruhephase auf beiden Seiten und fast fünf Minuten ohne einen einzigen Treffer meldeten sich die Gastgeberinnen mit zwei Toren zurück und stellten auf 16:16 (42.). Nun ging es hin und her. Vier Minuten später konnte sich der THC wieder in Front werfen (19:18, 46.), doch postwendend ergriff auch Bensheim erneut die Führung. In der Schlussphase der Partie zog die HSG dann zwischenzeitlich auf vier Treffer davon – nicht zuletzt dank der treffsicheren Lucie-Marie Kretzschmar (acht Tore). Der THC kam mit der Schlusssirene zwar noch auf 26:27 heran, für einen Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen.

pti