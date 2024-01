Handball | Bundesliga Thüringer HC löst Pflichtaufgabe gegen Solingen-Gräfrath Stand: 17.01.2024 21:38 Uhr

Der Thüringer HC hat seine Erfolgsserie in der Bundesliga weiter ausgebaut. Gegen den Tabellenvorletzten Solingen-Gräferath brauchten die Thüringerinnen allerdings eine Weile, um in die Spur zu finden.

Das Team von Trainer Herbert Müller hat sich am Mittwoch (17.01.) nach Anlaufschwierigkeiten deutlich mit 32:23 (14:10) gegen den Tabellenvorletzten HSV Solingen-Gräfrath 76 durchgesetzt. Beim achten Sieg nacheinander avancierte Johanna Reichert mit sechs Toren zur besten Werferin des THC, der mit 20:4 Punkten auf Platz zwei rangiert.

THC kommt langsam in die Partie

Vor 798 Zuschauern begannen die Thüringerinnen behäbig und lagen nach fünf Minuten mit 1:3 zurück. Erst Mitte der ersten Halbzeit brachten sie mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen und setzten sich prompt mit einem 6:1-Lauf auf 11:6 (20. Minute) ab. In der Folge häuften sich allerdings wieder die Unkonzentriertheiten beim THC. Dass das Spiel in dieser Phase nicht kippte, hatten die Gastgeberinnen Torhüterin Nicole Roth zu verdanken, die in der ersten Halbzeit elf Paraden verzeichnete.

Höhere Qualität macht den Unterschied

In den zweiten Durchgang starteten die Thüringerinnen mit deutlich mehr Entschlossenheit und setzten sich auf 19:12 (37.) ab. Die Gäste steckten zwar nicht auf, zeigten sich spielerisch aber zu limitiert, um dem Favoriten noch einmal gefährlich werden zu können. Ohne zu glänzen, feierte der THC so völlig ungefährdet den fünften Heimsieg in dieser Saison.

ten/dpa