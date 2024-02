Handball | European League Thüringer HC kassiert Klatsche in Rumänien Stand: 10.02.2024 19:58 Uhr

Im fünften Gruppenspiel hat der Thüringer HC die erste Europapokalpleite in dieser Saison kassiert. Die Bad Langensalzaerinnen verloren durch eine herbe Pleite bei Dunarea Braila ihre Tabellenführung.

Nachdem der Thüringer HC unter der Woche gegen Bensheim-Auerbach in der Bundesliga einen Dämpfer erlitten hatte, musste das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend (10. Februar) nun auch die erste Europapokal-Niederlage in dieser Saison einstecken. Die bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierten Thüringerinnen kassierten bei Dunarea Braila in Rumänien eine letztendlich derbe 23:33-(12:16)-Schlappe, die ihnen zugleich die Tabellenführung in Gruppe B der EHF European League kostete.

THC-Rückraum Annika Lott erlebte mit ihrem Team eine bittere Partie in Rumänien.

THC schließt Spiel mit 0:6-Lauf

Vor knapp einem Monat hatte der THC das Hinspiel in der heimischen Salzahalle noch mit 32:28 gewonnen. Und auch diesmal sah es zunächst eigentlich gut aus. Als Kreisläuferin Josefine Huber nach früh abgesessener Zwei-Minuten-Strafe die Vorlage von Kerstin Kündig nutzte, führten die Gäste mit 5:3 (10.). Anschließend verlor der aktuelle Bundesligadritte jedoch mehr und mehr den Faden. In den folgenden zehn Minuten unterbrachen lediglich Jennifer Rode und Johanna Stockschläder einen insgesamt 10:2-Lauf der Gastgeberinnen, die dadurch auf 13:7 davonzogen (21.).

Zwar berappelte sich die Müller-Sieben im weiteren Verlauf etwas, aber auf weniger als drei Tore sollte der Rückstand an diesem verkorksten Abend im Südosten Europas nicht mehr schmelzen (27./12:15, Hendrikse). Das letzte Fünkchen Hoffnung, wenigstens den direkten Vergleich aus Hin- und Rückspiel nicht noch zu verlieren, platzte in den letzten sechs Minuten der Partie. Nach Stockschläders 23:27 (55.) zerfiel der fehleranfällige THC endgültig in alle Einzelteile und fing noch sechs Tore in Serie zum bitteren Endstand. Stockschläder, beste THC-Schützin, brauchte für ihre fünf Treffer elf Versuche. Auf Seiten von Dunarea Braila trafen Katarina Jezic (6/6) und Francielle Gomes da Rocha (6/8) am sichersten.

mhe