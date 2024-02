Handball | European League Thüringer HC beendet Gruppenphase mit Sieg gegen Zagreb Stand: 18.02.2024 15:43 Uhr

Der Thüringer HC hat zum Abschluss der Gruppenphase der European League einen 29:17 (13:10)-Kantersieg gegen Lokomotiva Zagreb gefeiert. Die Thüringerinnen ziehen als Zweitplatzierte ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein.

Zagreb zu Beginn auf Augenhöhe

Der THC erwischte gegen die in der Gruppe bislang punktlosen Gäste einen holprigen Start. Zagreb machte vom Anwurf weg ordentlich Dampf und lag bis zur zehnten Spielminute in Front. Die Thüringerinnen hingegen brauchten eine gute Viertelstunde, um die erste eigene Führung zu verbuchen. Offensiv konnte sich das Team von Trainer Herbert Müller zunehmend steigern, wenngleich der Ball aus THC-Hand in Halbzeit eins gleich viermal am Aluminium landete. Hinten brillierte Torhüterin Dinah Eckerle und hatte mit zehn gehaltenen Abschlüssen (50% Quote) einen erheblichen Anteil an der 13:10-Pausenführung.

THC zieht davon

Nach dem Seitenwechsel und mit der Führung im Rücken agierte der THC deutlich abgeklärter. Mit guten Spielzügen baute das Müller-Team seinen Vorsprung in Windeseile weiter aus, da Zagreb mit zunehmender Dauer immer weniger an die Leistung aus Hälfte eins anknüpfen konnte. Nach 48 Minuten stellten die Thüringerinnen erstmals auf zehn Tore Vorsprung (24:14) und spielten bis zum Schlusspfiff munter weiter nach vorn. Am Ende hieß es 29:17 aus Sicht des THC. Durch den fünften Sieg im sechsten Gruppenspiel gelingt als Tabellenzweiter der Einzug ins Viertelfinale der European League, der allerdings vor dem Spiel bereits in Sack und Tüten war.

pti