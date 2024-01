Handball | Bundesliga ThSV Eisenach reagiert mit Rückhol-Aktion auf Ausfall Stand: 30.01.2024 15:58 Uhr

Handball-Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach hat auf einen längerfristigen Ausfall kurzfristig reagiert und aus Portugal einen alten Bekannten in die Wartburgstadt gelotst.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat auf den längerfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Rückraumspieler Jannis Schneibel reagiert und mit sofortiger Wirkung Yoav Lumbroso für die gleiche Position verpflichtet. Der 23-jährige Israeli kommt von Benfica Lissabon und unterzeichnete einen Kontrakt über 1,5 Jahre.

Drei aktuelle Mitspieler kennt Lumbroso noch

Er war schon von 2019 bis 2020 in den Ligen zwei und drei für die Thüringer am Ball. In Corona-Zeiten zog es ihn zu Limoges Handball (Frankreich). "Er beherrscht die deutsche Sprache, für ihn spricht zudem die individuelle Qualität", sagte Eisenachs Sportchef Maik Nowak.

Yoav Lumbroso war schon 2019 für den ThSV aktiv. Er trifft auf vier alte Bekannte.

Lumbroso selbst freut sich, wieder das Trikot des ThSV Eisenach überzustreifen und in der Handball-Bundesliga am Ball zu sein. Mit Alexander Saul, Willy Weyhrauch und Ivan Snajder trifft er auf drei Spieler, mit denen er schon bei seinem ersten Engagement in Eisenach gemeinsam auf dem Parkett stand. Eisenachs heutiger Torwarttrainer Stanislaw Gorobtschuk gehörte auch seinerzeit zu den Aktiven.

cke