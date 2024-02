Handball | Bundesliga ThSV Eisenach kassiert Auswärtsniederlage in Göppingen Stand: 15.02.2024 21:34 Uhr

Der ThSV Eisenach hat bei FRISCH AUF! Göppingen die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Eine Schwächephase vor der Halbzeit brachte die Kaufmann-Schützlinge um den Lohn einer erneut engagierten Leistung.

Die Handballer vom ThSV Eisenach haben ihr Auswärtsspiel bei FRISCH AUF! Göppingen verloren. Nach Abpfiff stand es vor 4.000 Zuschauern in der EWS Arena 35:31 (17:12) für die Heimmannschaft. Dadurch bleiben die Thüringer Tabellenvorletzter.

Schwächephase vor der Halbzeit

Zu Beginn der Partie deutete alles auf einen engen Spielverlauf hin. Bis zum 8:8 konnte sich kein Team bedeutend absetzen. Doch dann verlor der ThSV besonders im Offensivspiel den Faden, sodass Göppingen schnelle Angriffe fahren konnte. Durch zwei 4:0-Läufe stand es binnen kürzester Zeit plötzlich 17:10. Besonders auffällig: Eisenachs Unterschiedsspieler Zehnder warf im ersten Abschnitt kein einziges Tor. Damit war das Spiel bereits zur Pause vorentschieden. Doch Eisenach steckte zu keinem Zeitpunkt auf und verkürzte durch Kaufmanns Umstellung auf ein Sieben gegen Sechs im Angriff und eine Fünf-Eins-Abwehr in der Defensive. Aber die Hypothek aus Halbzeit eins war zu groß. Näher als drei Tore ließen die Baden-Württemberger die Eisenacher nicht herankommen.

Moritz Ende (Eisenach, links) packt gegen Sebastian Heymann (Göppingen, rechts) zu.

"Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und uns zum dritten Mal in Folge selbst geschlagen", resümierte Philipp Meyer nach Abpfiff am dyn-Mikrofon. Die kommenden Aufgaben der Thüringer haben es in sich. In den nächsten Wochen warten Kiel, Melsungen und Hannover-Burgdorf auf den ThSV.

cpr