Fußball | 3. Liga Testspieler Wolf erhält Vertrag beim Halleschen FC Stand: 25.07.2023 14:55 Uhr

Es deutete einiges daraufhin, jetzt hat der Hallesche FC Vollzug gemeldet und Testspieler Marco Wolf unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt vom VfB Stuttgart II an die Saale.

Testspieler Marco Wolf hat bestanden und wird künftig die Reihen des Halleschen FC verstärken. Das gab der Drittligist am Dienstag (25. Juli) bekannt. Der Offensivspieler war bereits im zurückliegenden Trainingslager Bestandteil der Mannschaft, hatte die Teamkollegen kennen lernen dürfen und erhielt nunmehr seine Arbeitspapiere. Wie lange der Kontrakt läuft, darüber gab der HFC in der Pressemitteilung keine Auskunft.

Fähigkeiten bereits in Leverkusen und Stuttgart nachgewiesen

Der in Bonn geborene Linksfuß gilt als aufstrebendes Talent und hatte zuletzt in der Leverkusener Jugend sowie der U23 des VfB Stuttgart seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und in der Regionalliga Südwest seine Stärken nachgewiesen.

Wolf: "Ich werde mein Bestes geben"

Marco Wolf zeigte sich hochmotiviert und freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, Teil des Halleschen Fußballclubs zu sein. Ich werde mein Bestes geben, um dem Team zu helfen und gemeinsam Erfolge zu feiern.“

Zudem hieß es in der HFC-Mitteilung: "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Kreativität, Technik und Torgefahr unseren Kader stärker machen wird, wenn er den Trainingsrückstand aufgearbeitet und hundertprozentige Fitness erlangt hat."

red/pm