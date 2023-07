Volleyball | Bundesliga Talent Winter unterschreibt ersten Profivertrag beim Dresdner SC Stand: 17.07.2023 13:03 Uhr

Manchmal erfüllen sich Kindheitsträume eben doch. Larissa Winter unterschrieb beim Dresdner SC ihren ersten Profivertrag und konnte ihr Glück kaum fassen.

Larissa Winter hat beim Volleyball-Bundesligisten Dresdner SC ihren ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Die 19-Jährige rückt als Zuspielerin von der Talentschmiede des VC Olympia Dresden ins Erstliga-Aufgebot. Wie der sechsmalige deutsche Meister am Montag mitteilte, gilt ihr Vertrag für ein Jahr bis 2024.

Winter: "Kleiner Kindheitstraum geht in Erfüllung"

Die gebürtige Merseburgerin hatte bereits in der vergangenen Saison ihr Erstliga-Debüt absolviert. Nachdem sich Stammregisseurin Sarah Straube schwer verletzt hatte, half Winter bis zum Saisonende aus. "In der vergangenen Saison hat sie uns unter schwierigsten Umständen hervorragend geholfen. Es war für mich keine Frage, dass wir sie gern an die Seite von Sarah Straube stellen wollen", sagte Trainer Alexander Waibl.

Für Winter geht mit dem Vertrag "ein kleiner Kindheitstraum" in Erfüllung. "Nachdem ich im letzten Teil der Saison und dann sogar in den Play-offs und im Halbfinale aushelfen durfte, ist diese Verpflichtung für mich eine sehr, sehr große Ehre. So eine Chance bekommst du nur einmal im Leben und ich werde alles daransetzen, meine möglichst gut zu nutzen", sagte Abiturientin Winter.

Mit der Ballsport-AG fing alles an

Die 19-Jährige kam über ihre Eltern zum Volleyballsport, denn diese schickten sie bereits in der Grundschule in eine Ballsport-AG. Nur ein halbes Jahr später landete sie durch eine Sichtung direkt beim Verein Chemie Volley Mitteldeutschland. Larissas Vater setzte sich selbst auf die Schulbank, um einen Trainerschein zu machen und mit ihr weiter zu trainieren.

Mit zehn Jahren ging es dann nach Leipzig zu den L.E. Volleys. Larissas Ziel war es nach Dresden an die Sportschule zu kommen, um den Volleyballsport weiterzuverfolgen und das ging einfacher über eine sächsische Auswahl, also Leipzig, als über Sachsen-Anhalt. Mit zwölf Jahren wechselte sie dann nach Dresden, wo sie ihren Weg vom VC Olympia durch die verschiedenen Altersstufen bis zur 1. Bundesliga beim Dresdner SC beschritt.

dpa/pm