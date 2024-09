Basketball | Bundesliga (F) Syntainics MBC vor Saisonstart - Wo geht die Reise hin? Stand: 26.09.2024 10:34 Uhr

Aus GISA LIONS MBC wird SYNTAINICS MBC: Mit neuem Namen und fast rundum erneuertem Kader starten die Basketballerinnen aus Halle am Sonntag (29. September 2024, 16 Uhr) in die neue Bundesligasaison. SPORT IM OSTEN gibt den Überblick.

Der neue Name

2022 wurde aus dem SV Halle Lions der GISA LIONS MBC, nun geht der Mitteldeutsche Basketball Clubs beziehungsweise deren Hauptsponsor einen weiteren Schritt. Ab der kommenden Saison starten die Lions mit dem neuen Namen SYNTAINICS MBC, heißen also genauso wie das Team der Männer, während der bisherige Namensgeber als Premiumsponsor auftritt. Keine Sorge für alle Fans aber: Der Beiname "Lions" soll erhalten bleiben, die Spielstätte bleibt auch weiterhin die SWH.arena in Halle.

Der neue Kader

Schon im Mai war der Abschied von acht Spielerinnen bekannt gegeben worden, darunter das Karriereende der Kapitänin Joyce Cousseins-Smith, sowie der Abgang der Co-Kapitänin Laura Schinkel. Mittlerweile ist klar, dass die Distanzwurfspezialistin Taylor Robertson den Verein ebenfalls verlassen hat.

Stattdessen konnte der MBC allerdings einige neue Nationalspielerinnen verpflichten, darunter DBB-Power Forward Romy Bär, die Österreicherin Anna Alborova und die Dänin Lena Svanholm, die aus der US-Collegeliga NCAA kommt. Mit der US-Amerikanerin River Baldwin haben die Hallenserinnen eine weitere NCAA-Spielerin für die Centerposition verpflichtet. Als Spielmacherin ist Dominika Fiszer neu dabei, von der neuen Aufbauspielerin Nicole Brochlitz erwartet Trainer Timur Topal in Halle nun den nächsten Schritt. Der vollständige Kader besteht also aus elf Spielerinnen - und aus "sehr viel Potenzial", wie Topal sagt.

Backcourt Frontcourt Dominika Fiszer, Emma Stach, Lotta Stach, Nicole Brochlitz, Anna Alborova, Chinaza Ezeani River Baldwin, Romy Bär, Taylah Simmons, Lena Svanholm, Daria Ilies

Auch im Trainerteam hat es eine Veränderung gegeben, denn die bisherige Assistenztrainerin Sandra Rosanke steht dem MBC zwar noch in der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) tätig sein, jedoch nicht mehr an der Seite von Timur Topal das erste Frauenteam coachen. An ihrer Stelle steht in der neuen Saison der Niederländer Stijn van Duijn.

Die vergangene Saison

Die DBBL-Saison 2023/24 beendeten die Hallenserinnen auf dem dritten Platz der Abschlusstabelle, in den Playoffs erreichten sie das Halbfinale. Nur denkbar knapp verpassten die Lions dabei das vierte Spiel gegen die späteren Meisterinnen Alba Berlin. "Es war ein tolles Spiel, es war eine tolle Saison", blickte Trainer Timur Topal schon kurz nach dem Spiel auf seine erste Spielzeit beim MBC zurück.

Erwartungen an die neue Saison

"Wir haben eine etwas durchwachsene Vorbereitung hinter uns", verrät MBC-Trainer Timur Topal vor Saisonstart, "bisher waren wir nicht ein Mal komplett." Viele kleinere Verletzungen, Infekte, aber auch eine Gehinrerschütterung machten den Hallenserinnen in den vergangenen sechs Wochen das Leben schwer. Die vielen Verletzungen böten aber auch anderen Spielerinnen, die sonst vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommen könnten, die Chance, ihr Potenzial zu zeigen, was "hinten raus mehr Chancen" bieten könnte.

MBC-Trainer Timur Topal gibt Anweisungen.

"Wir sind nicht ganz da, wo wir eigentlich sein wollten", gibt Topal zu, entsprechend sei das Gespräch mit dem Team über konkrete Ziele der Saison verschoben worden. Was aber klar sei: "Wir wollen die letzte Saison bestätigen." Das bedeutet also mindestens das Halbfinale der Playoffs. Den Auftakt auf dem Weg dahin spielen die Lions in der heimischen SWH.arena in Halle gegen die Vizemeisterinnen der Vorsaison von Rutronik Stars Keltern.

npo