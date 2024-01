Basketball | BBL Syntainics MBC verpasst Überraschung gegen Bonn Stand: 26.01.2024 21:45 Uhr

Lange Zeit schnupperten die Weißenfelser in der BBL am siebten Saisonsieg. Doch am Ende waren die Gäste aus Bonn einen Tick ausgebuffter.

Der Syntainics MBC hat trotz einer lange starken Leistung gegen Vizemeister Bonn eine 92:100-Niederlage einstecken müssen. Die Entscheidung im langen ausgeglichenen Spiel fiel erst in den letzten drei Minuten. Bester Werfer der Gastgeber war Martin Breunig mit 19 Punkten.

MBC lässt sich nicht abschütteln

Ausgerechnet gegen den alten Verein feierte MBC-Headcoach Predrag Krunic sein 500. Pflichtspiel in Bundesliga und Pokal. Und vor dem Spiel warnte der vor der starken Dreierquote von Bonn. Das zeigte der Vizemeister in einer von beiden Teams starken erste Halbzeit auch, führte zur Pause mit 58:54. Der MBC enttäuschte aber keinesfalls, zeigte ebenfalls in der Offensive seine Klasse. Und ließ Bonn auch nie richtig enteilen. In zweiten Viertel fand man als es beim 36:43 eng wurde, die passende Antwort, als Kostja Mushidi einen Dreier versenkte. Der 25-Jährige markierte insgesamt 13 Punkte in Halbzeit eins.

Dreier von Kostja Mushidi

Einbruch in den letzten Minuten

Und nach dem Wechsel gerieten die Gastgeber in einen richtigen Lauf, setzten sich zeitweise auf fünf Punkte ab (67:62/26.). Doch richtig davonziehen konnten sich auch die Syntainics nicht, weil sich nun Fehler einschlichen. So lagen die Gäste plötzlich wieder mit 68:67 vorn. Es blieb ein Spiel auf des Messers Schneide. Mit einem 74:76 ging es aus MBC-Sicht ins letzte Viertel. Und es blieb eine Partie auf gutem Niveau, der MBC führte nach 35 Minuten mit 85:84. Bonn konterte mit drei erfolgreichen Würfen von außen und zog auf 87:96 davon. Damit war die Partie entschieden, der MBC traf nun den Korb nicht mehr.

John Briant mit einem Korbleger.

rei