Basketball | BBL Syntainics MBC: Verletzung zwingt Bircevic zum vorzeitigen Abschied aus Weißenfels Stand: 23.10.2023 12:15 Uhr

Er kam erst Ende August zum Syntainics MBC, doch nun ist die Zeit von Stefan Bircevic bei den Wölfen schon wieder abgelaufen. Eine Verletzung bremste den 33-jährigen Serben aus, der in seine Heimat zurückkehren wird.

Stefan Bircevic wird künftig nicht mehr für den Syntainics MBC auf Korbjagd gehen. Wie der Basketball-Bundesligist am Montag (23. Oktober) bekanntgab, einigten sich Verein und Spieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Wegen einer Knieverletzung muss der 33-jährige Serbe vorerst eine sportliche Pause einlegen, zeitnah wird er in seine Heimat zurückkehren. Ohne Bircevic hatten die weiter sieglosen Wölfe am Sonntagnachmittag (22. Oktober) auch gegen die Bamberg Baskets mit 86:94 verloren und waren ans Tabellenende gerutscht.

Olympia- Medaillengewinner war letzte MBC- Neuverpflichtung

Der frühere Nationalspieler – Bircevic wurde mit Serbien 2014 Vizeweltmeister, holte 2016 Olympia-Silber in Rio und errang auch bei der EM 2017 Silber – war Ende August als letzte Neuverpflichtung nach Weißenfels gekommen. In vier BBL-Einsätzen sowie im Pokal kam er auf durchschnittlich 9,0 Punkte und 3,8 Rebounds in knapp 21 Minuten Einsatzzeit. Bereits beim Achtelfinalsieg im DBB-Pokal gegen Heidelberg konnte er wegen der Verletzung nicht eingesetzt werden.

Am kommenden Samstag (28. Oktober, 16 Uhr) wartet auf das Team von Trainer Predrag Krunic das prestigeträchtige Ostduell auswärts bei Playoff-Aspirant Niners Chemnitz. "Sport im Osten" überträgt im MDR FERNSEHEN und Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

jmd/pm