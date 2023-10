Fußball | Bundesliga SV Darmstadt vs. RB Leipzig - Zahlensalat und Kurioses Stand: 19.10.2023 08:00 Uhr

SV Darmstadt gegen RB Leipzig, Aufsteiger gegen Champions-League-Klub: Wir haben mal ein paar wichtige und unwichtige Zahlen, unschöne Nebengeräusche und Tore für die Ewigkeit vor dem Duell zusammengetragen.

Bilanz

6 Mal trafen beide Klubs bislang in drei (!) verschiedenen Ligen aufeinander. 5 Mal gewann RB, nur in der Hinrunde der Zweitligasaison 2014/15 setzte sich Darmstadt durch (1:0 durch ein Tor von Dominik Stroh-Engel).

Das letzte Duell

… war am 1. April 2017 und endete 4:0 für Gastgeber RB Leipzig. Dabei trumpfte Emil Forsberg groß auf, der Schwede legte zwei Treffer vor und traf einmal selbst. Neben Forsberg spielten damals auch schon Willi Orban, Timo Werner, Lukas Klostermann, Yussuf Poulsen und Peter Gulasci für die Leipziger.

Gemeinsamer Weg

2013/14 stiegen Leipzig und Darmstadt in die 2. Bundesliga auf (die Sachsen direkt, die Lilien über die Relegation), den anschließenden Aufstieg in die Bundesliga schaffte Darmstadt dann im Sommer 2015 sensationell ein Jahr früher als Leipzig. Das Kräfteverhältnis verschob sich dann schnell, Leipzig gehört mittlerweile zu den absoluten Top-Adressen in Fußball-Deutschland, während Darmstadt zwischen erster und 2. Liga pendelt.

Ein Tor für die Geschichtsbücher

... gelang Fabio Coltorti am 24. April 2015. Der damalige Torhüter von RB traf in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen Darmstadt. Und zwar nicht nach einem Standard, sondern aus dem Spiel heraus. Das war zuvor noch keinem Keeper gelungen. Im Stile eines Vollblutstürmers nahm der Schweizer den Ball mit links an, drehte sich blitzschnell und versenkte mit rechts. "Bälle halten ist mein Beruf, Toreschießen das Dessert", sagte er später.

Fabio Coltorti wird 2015 von Mannschaft gefeiert

Saisonstart

RBL: 14 Punkte und 16:6 Tore nach 7 Spieltagen - zuletzt verballerte RB den Sieg gegen Bochum vom Elfmeterpunkt mit zwei Fehlschüssen

Darmstadt: 7 Punkte und 12:19-Tore. Nach nur einem Punkt an den ersten fünf Spieltagen wurde Darmstadt zum Abstiegskandidaten Nummer 1 erklärt, dann folgten zwei Siege und der Sprung ins untere Tabellenmittelfeld.

RB - Aufsteiger haben schlechte Karten

Um den Favoriten RB Leipzig zu schlagen, muss Darmstadt eine stolze Serie der Sachsen beenden, RB zeigte sich in der Bundesliga gegen Aufsteiger nämlich bislang als unbesiegbar. 28 Mal spielten die Rasenballsportler im Oberhaus gegen Aufsteiger, 25 Mal gingen die Sachsen als Sieger vom Platz, drei Mal wurden die Punkte gelegt. Die letzten 12 Partien gegen Aufsteiger gewann Leipzig allesamt.

Blitzstarter

Darmstadt startete immer wieder mit Vollgas in die Partien und traf so oft wie kein anderes Team in den ersten 30 Minuten (7 Mal). Wird spannend, denn RB ließ sich in der ersten halben Stunde bisher nur ein Gegentor einschenken.

Der Trainer

Torsten Lieberknecht lobt die gute Arbeit von RB Leipzig, teilte in der Hessenschau aber auch die Kritik am rasanten Aufstieg des Klubs. "Bei der Frage, wie ist man in die Bundesliga gekommen, bin ich auch der Romantiker. Natürlich ist Leipzig auch sportlich in die Liga gekommen, aber man hat doch andere Wege gehen können, als viele andere Mannschaften, die vielleicht schon Jahre in der Regionalliga waren wie Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen."