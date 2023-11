Handball | 2. Bundesliga Starke zweite Hälfte - HC Elbflorenz besiegt VfL Hagen Stand: 26.11.2023 18:26 Uhr

Der HC Elbflorenz hat dem VfL Eintracht Hagen am Sonntagabend einen 40:33-Sieg abgeknöpft (17:13). Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte zwei ließ die Mannschaft von André Haber den Gästen in der Ballsport-Arena keine Chance mehr.

Der VfL Hagen erwischte den besseren Start in die Partie (4:2/5.). Hagens Alexander Weck sah nach einer Kopfberührung bei Ivar Starvast eine frühe rote Karte (7.). Die Elbestädter führten dank der Überzahl nach 10 Minuten erstmals mit zwei Zählern (6:4/10.). Die Führungen wechselten nun jedoch häufiger (10:8/16., 10:11/19.). Fünf Tore in fünf Minuten brachten den Dresdner jedoch einen Drei-Zähler-Vorsprung zur Pause und den 17:14-Halbzeitstand.

HC Elbflorenz zieht davon

Nach Wiederanpfiff gab die Mannschaft von Trainer André Haber die Führung nicht mehr her. Ein gut aufgelegter Marino Mallwitz im Tor der Elbestädter trug mit seinen 13 Paraden einen Anteil am Heimerfolg der Dresdner. Doruk Pehlivan stellte in der 49. Minute auf die erste Acht-Tore-Führung (33:25). Die Eintracht gab sich trotzdem nicht auf. Hakon Styrmisson und Pierre Busch erzielten in den letzten fünf Minuten noch vier Tore für die Gäste zum 40:33-Endstand.

Sebastian Gress wurde mit neun Treffern der beste Werfer des Spiels. Der HC Elbflorenz springt damit auf Tabellenplatz sechs.

twe