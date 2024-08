Vorfreude Sportliche Wiedereröffnung im Heinz-Steyer-Stadion Dresden Stand: 30.08.2024 11:12 Uhr

Heute wird nach jahrelangen Umbauarbeiten das Heinz-Steyer-Stadion in Dresden wiedereröffnet. Die Vorfreude bei Profi- und Freizeitsportlern ist groß. Nun soll am Ostra-Gehege wieder Sportgeschichte geschrieben werden. 18 Weltrekorde wurden hier errungen, allein 14 in der Leichtathletik. Zur feierlichen Eröffnung haben sich 40 Olympiateilnehmende angekündigt. Der MDR übertragt im Livestream.

Die Vorfreude über die Wiedereröffnung des Heinz-Steyer-Stadions ist bei Dresdner Sportlerinnen und Sportlern groß.

Neben Leichtathletik, American Football und Cheerleading präsentiert sich auch der Dresdner Frauenfußball bei der Eröffnung.

Wer am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ins Heinz-Steyer-Stadion will, sollte Sportsachen und Turnschuhe anziehen, um bei den vielen Mitmach-Stationen Spaß zu haben.

"Das Stadion ist wunderschön geworden. Ich bin sehr stolz, dass unser Team hier spielen darf", erzählt Fußballerin Janina Hartmann von Fortuna Dresden kurz vor der feierlichen Wiedereröffnung des Heinz-Steyer-Stadions MDR SACHSEN. Die Freude, Teil der Eröffnungsfeier zu sein und bald hier spielen zu können, ist ihr deutlich anzumerken. Genau wie sie fiebern auch andere Sportbegeisterte nach drei Jahren Bauzeit der Wiedereröffnung entgegen - ein Stadion vor allem für Leichtatlethik.

Bis zum Sonntag wird in Dresden gefeiert. Zur feierlichen Eröffnung am Freitag wird das traditionsreiche Leichtathletik-Event "Goldenes Oval" neu aufgelegt. Außerdem gibt es eine Lichtshow, Feuerwerk und die Präsentation von Vereinen anderer Sportarten.

Dresdner Frauenfußball präsentiert sich ebenfalls

Sportlerinnen und Sportlern steht nun eine moderne Multifunktionsarena für Training und Wettkämpfe zur Verfügung. "Ich freue mich, zur Eröffnung zu zeigen, wie vielfältig dieses Stadion genutzt werden wird. Zwar steht die Leichtathletik im Vordergrund, doch wir zeigen auch: Frauenfußball in Dresden gewinnt an Bedeutung und wird hier auch repräsentiert", berichtet Hartmann.

Jennifer Keller (li.) und Janina Hartmann (re.) spielen bei Fortuna Dresden.

Die Fußballerin steht auf der frischen Tatarbahn. Hinter ihr erstreckt sich das Stadion aus weißem Blech, mit blauen Sitzen und grünem Rasen. "Wir kennen ja noch das alte Stadion. Und es ist schon ein ganz besonderes Feeling, jetzt hier zu sein. Es ist größer und eine tolle Atmosphäre, weil ja dann hier auch deutlich mehr Zuschauer sind als sonst. Da ist auch ein bisschen Aufregung mit dabei", sagt sie und lacht.

Sportstadt Dresden

Auch der 22-Jahre alte Sprinter Marius Gropp freut sich auf die Wiedereröffnung. MDR SACHSEN sagte er: "Ich erwarte, dass wir als Dresden zeigen, was wir für eine Sportstadt sind. Wir haben jetzt ein Stadion geschaffen, wo internationale Wettkämpfe jeglicher Art stattfinden können. Dass wir ein Stadion mit 10.000 Plätzen füllen, was in den vergangenen deutschen Meisterschaften nie der Fall war. Das haben nicht viele Städte." Der Sportler erhofft sich von dem neuen Stadion auch in Kontakt mit neuen, sportinteressierten Familien zu kommen und so Nachwuchssportlerinnen und -sportler zu erreichen.

Wer war Namensgeber Heinz Steyer? Heinz Steyer war Arbeitersportler, überzeugter Kommunist und Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten. Er wurde im Alter von 35 Jahren 1944 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und erschossen. Das Stadion wurde nach Ende des Krieges im Juni 1949 nach ihm benannt. Als Fußballer spielte er als Jugendlicher im Arbeitersportverein des Allgemeinen Deutschen Turnerbunds. Als 18-Jähriger trat er dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands bei, später der KPD. Daraufhin wurde er aus dem Turnerbund ausgeschlossen. Er begann neben seinem Beruf als Drucker in seiner Freizeit bei der Kampfgemeinschaft Rote Sporteinheit "Rot-Weiß" zu spielen.

Sportliche Highlights rund um die Eröffnung

Wortwörtlicher "Run" auf das neue Heinz-Steyer-Stadion am Donnerstag

Beim Stadium-Run sind am Donnerstagabend um 20 Uhr Läuferinnen und Läufer eine fünf Kilometer lange Strecke vom Rudolf-Harbig-Stadion bis ins neue Heinz-Steyer-Stadion gelaufen. Alle, die mitgemacht haben, konnten nach dem Zieleinlauf gemeinsam eine After-Run-Party feiern.

Große Namen bei Leichtathletik-Event "Goldenes Oval" am Freitag

Am Freitag beginnt die offizielle Stadioneröffnung "Goldenes Oval Dresden" um 18 Uhr. Bei diesem Leichtathletik-Event mit insgesamt zehn Disziplinen werden Athletinnen und Athleten aus mehr als 40 Nationen dabei sein - drei von ihnen haben bei den gerade vergangenen Olympischen Spielen in Paris eine Medaille gewonnen.

Auch anwesend werden die früheren Weltklasse-Sprinterinnen Renate Stecher und Marlies Göhr sein, außerdem das einstige Kugelstoß-Ass Ulf Timmermann, Diskus-Olympiasiegerin Evelin Jahl und Weitsprung-Olympiasieger Lutz Dombrowski sowie Dresdens einstige Top-Athletinnen und -Athleten wie Hagen Melzer und Ramona Raulf-Neubert.

In Sportsachen zum Tag der offenen Tür am Sonnabend

Am Sonnabend können Sportfans von 12 bis 18 Uhr das wieder eröffnete Heinz-Steyer-Stadion selbst erleben. Es werden Führungen angeboten und Material für eine Stadionrallye, bei der das Stadion auf eigene Faust entdeckt werden kann.

Wegen der vielen sportlichen Mitmach-Angebote rät die Stadt Dresden auf ihrer Internetseite, direkt in Sportsachen und Turnschuhen zu kommen. Außerdem gibt es Schauvorführungen im Fechten, Sportakrobatik und Cheerleading.

Zudem sind etliche Interviews mit Sportlerinnen und Sportlern geplant, darunter Deutsche Meister und ehemalige Teilnehmende bei Olympischen Spielen.

Gameday der Dresden Monarchs am Sonntag

Am Sonntag um 15 Uhr werden bei einem Heimspiel die Dresden Monarchs auf die Allgäu Comets im neu eröffneten Heinz-Steyer-Stadion treffen.

Sportfan Heinz Schlichteng will sich die Eröffnungsfeier auf keinen Fall entgehen lassen. Weil er in direkter Nachbarschaft wohnt, fühlt er sich mit dem Heinz-Steyer-Stadion eng verbunden.

Sport frei! Auch für Gäste

Vereine, Nutzer, Mieter und andere sportliche Akteure der Stadt präsentieren sich am Sonnabend im Heinz-Steyer-Stadion und laden zum Mitmachen ein:

Flizzy, dem Sportabzeichen für Kindergartenkinder mit dem Stadtsportbund Dresden

Hindernisparcours mit dem Postsportverein Dresden

Fußballparcours und Fußballdart beim 1. FFC Fortuna Dresden und Dresdner Sportclub 1898

Ballett erleben mit dem Cinderella

Wurfkraft-Test an der Wurfwand der Dresden Monarchs

Vorführungen des neuen Linienroboters Robby

Kinderschminken und Kinderanimation

Dresdner Eislöwen mit dem Eishockey-Schuss-Modul

Parcours, Hüpfburg und Bastelstand

Fitnesstests am Ruderergometer des Universitätsklinikum Dresden

Wurf-Contest mit den Basketballern der Dresden Titan

15 und 16 Uhr: Kinderläufe auf der Stadion-Laufbahn für Kids bis 8 Jahre mit dem Citylauf-Verein Dresden

