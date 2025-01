Reitsport | Partner Pferd 2025 SPORT IM OSTEN zeigt Reitsport-Höhepunkte live Stand: 16.01.2025 16:26 Uhr

Die "Partner Pferd" in Leipzig ist für viele Reitsportler- und Reitsportbegeisterte der Höhepunkt des Jahres. Wir sind am Wochenende vor Ort und zeigen einige Höhepunkte im TV und Livestream.

Sportliche Weltklasse mit dem Weltcup im Springreiten, Pferdesport-Poesie, Kunst und Emotionen bei der Reitshow, Dynamik und Kraft mit den Vierspännern – auch die 27. Auflage der Partner Pferd kann mit Vielseitigkeit und sportlichen Höchstleistungen aufwarten. SPORT IM OSTEN ist live dabei, im MDR FERNSEHEN und mit vielen Livestreams - von Freitag (17. Januar) bis Sonntag (19. Januar).

Los geht es am Freitag, 18.35 Uhr mit einem Livestream von der Qualifikation der Springreiter für den Weltcup. Ab 20.45 Uhr zeigen wird dann die Reitshow mit Akrobatik, Kunst und Action. Samstag und Sonntag melden wir uns dann im MDR FERNSEHEN und im Livestream von der Messe Leipzig. Samstag ab 14 Uhr mit dem Championat von Leipzig der Springreiter, Sonntag ab 15.40 Uhr mit den Weltcups der Springreiter und der Vierspänner.

Shooting-Star Sophie Hinnes dabei

Im vergangenen Jahr lockte die Pferdesportmesse und die Veranstaltungen rund 77.000 Zuschauer nach Leipzig. In diesem Jahr könnten es noch mehr werden. Stolz ist Partner-Pferd-Organisator Volker Wulff darauf, dass es jedes Jahr gelingt, Top-Athletinnen und –Athleten nach Leipzig zu locken. "Die Protagonisten sind das Salz in der Suppe", sagte er im Vorfeld bei SPORT IM OSTEN. Und er verrät: "Wir haben neue, tolle Leute dabei. Eine Sophie Hinnes zum Beispiel, die in den letzten Monaten für Furore gesorgt hat." Die 26-Jährige aus der Nähe von Bremen gewann im vergangenen Jahr alle Springen des Bundeschampionats und um November im italienischen Verona ihren ersten Weltcup.

"Haben die Weltspitze dabei"

"Wir haben die Weltspitze dabei", freut sich Wulff. So hätten sich die Schweizer Weltranglistenzweiten und –fünften Steve Guerdat und Martin Fuchs ebenso angekündigt wie der Deutsche Daniel Deusser, Springreit-Legende Marcus Ehning, der Österreicher Max Kühner oder Hans-Dieter Dreher. Der Südbadener gewann im Dezember den Weltcup in La Coruna in Spanien und am Silvestertag den Weltcup im belgischen Mechelen.

"Hier ist besonderes Flair"

Dass so viele Springreiter aus der Weltspitze nach Leipzig kommen hat einen Grund, weiß Otto Becker, Bundestrainer der Springreiter: "Wir haben hier ein Top-Publikum, das macht Spaß, zu reiten. Ich freue mich, hier zu sein." Und Karl-Heinz Geiger, Bundestrainer Fahren, sagt: "Nicht nur die Deutschen, alles wollen nach Leipzig kommen. Hier ist ein besonderes Flair."

Von Donnerstag bis Sonntag werden die Hallen geöffnet. Los geht es mit regionalen Prüfungen und Amateuren. Am Freitag (17. Januar 2025) finden mit den Qualifikationen für den Springreit- und Fahrer-Weltcup die ersten Highlights statt. Am Samstag gibt es neben dem Championat von Leipzig wieder den "Goldenen Sattel". Dort dürfen sich ausgewählte Nachwuchsreiter dem großen Publikum präsentieren. Den Abschluss am Sonntag bilden neben weiteren Nachwuchswettbewerben die beiden Weltcups. Das komplette Sport-Programm gibt es hier.

