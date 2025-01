Tischtennis | Bundesliga Spitzenreiter Düsseldorf siegt in Mühlhausen – Trubel um Timo Boll Stand: 14.01.2025 22:53 Uhr

Rein sportlich gab es für die Tischtennis-Fans in Mühlhausen wenig Grunde zur Freude. Doch ein Düsseldorfer Spieler stand ganz im Fokus der Anhänger, der sozusagen auf Bundesliga-Abschiedstour ist.

Am Montagabend (13. Januar) hat Post SV Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga gegen Spitzenreiter Borussia Düsseldorf die erwartete 0:3-Niederlage kassiert. Im Mittelpunkt stand Altmeister Timo Boll, der mit seinen 43 Lenzen mit Düsseldorf zum letzten Mal in Mühlhausen auflief und viele Autogramme schreiben musste. "Die Stimmung war hier immer besonders, ein kleiner Hexenkessel. Unheimlich heiße Fans. Heute lief es nicht ganz so gut, deshalb war es etwas ruhiger. Das sind hier emotionale und herzliche Leute. Alle haben sich bei mir bedankt, ich habe immer gern hier gespielt, ich mag die private Atmosphäre", sagte Boll im Interview mit MDR THÜRINGEN.

Boll: "Möchte mehr Zeit der Familie widmen"

Sein Spiel gegen den Mühlhäuser Irvin Bertrand gewann Boll mit 3:0, nur im dritten Satz wurde es spannend, als Bertrand drei Satzbälle vergab. Daniel Hebesohn und Steffen Mengel unterlagen für die Thüringer ebenfalls. Das tat der guten Stimmung rund um Timo Boll keinen Abbruch. Der will auf keinen Fall in nächster Zeit auf die Trainerposition wechseln. Zwar hoffe er, dem Sport erhalten zu bleiben. "Trainer stelle ich mir aber schwierig vor, das wäre der gleiche Lebensstil, 300 Tage im Jahr unterwegs. Ich möchte mehr Zeit der Familie widmen. Die elfjährige Tochter hat jetzt noch Spaß am Papa. Die Zeit will ich nutzen."

Im Fokus der Fans: Timo Boll

Für Union Mühlhausen, die nach der Niederlage mit 8:18 Punkten auf dem zehnten Platz kleben bleiben, geht es am Freitag (17. Januar) weiter in Saarbrücken.

SpiO/rblö