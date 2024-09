Fußball | Regionalliga Spitgzenreiter Lok Leipzig stürmt auch die Glaserkuppe Stand: 29.09.2024 15:41 Uhr

Lok Leipzig kassiert beim ZFC Meuselwitz zwar das erste Auswärts-Gegentor der Saison, zeigt nach dem Wechsel aber das Gesicht eines echten Spitzenreiters. Pascal Verkamp ragte aus einer starken Elf noch hervor.

Der 1. FC Lok Leipzig mischt weiter die Regionalliga Nordost auf. Das Team von Trainer Jochen Seitz setzte sich nach einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 3:1 beim ZFC Meuselwitz durch. Der Lohn sind mittlerweile schon 26 Punkte und die deutliche Tabellenführung.

Meuselwitz führt gegen Lok

Beide Teams hatten keinen Grund, ihre Startaufstellungen zu ändern. Der ZFC blickte auf vier Spiele ohne Niederlage zurück, Lok war sogar in dieser Saison überhaupt noch nicht als Verlierer vom Platz gegangen. Und so begannen beide Teams auch vor einer stattlichen Kulisse mit viel Selbstbewusstsein. Lok gehörten zunächst die ersten zehn Minuten, ohne eine größere Gelegenheit. Dann kamen die Meuselwitzer besser rein, Tim Kießling gab einen ersten Schuss ab. Dann setzte Johannes Pistol zu zwei Sololäufen an. In der 27. Minute klingelte es dann. Luca Bürger brachte einen Freistoß von der rechten Seite, Leipzigs Laurin von Piechowski bekam den Ball noch leicht an den Rücken, die Kugel schlug dann im langen Eck ein. Und der ZFC blieb giftig und gallig und arbeitete zeitweise am zweiten Tor. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit übernahm dann der Spitzenreiter wieder das Zepter. Doch der Schuss von Pascal Verkamp geriet zu zentral, ein weiterer Versuch von Alexander Siebeck wurde von Keeper Lukas Sedlak noch aus dem linken unteren Eck gekratzt.

Gäste im Stile eines Spitzenreiters

Nach dem Wechsel präsentierte sich Lok Leipzig mit zwei frischen Leuten wie ein echter Spitzenreiter. Eine ganz andere Körpersprache und viel Druck, da schien es nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fiel. Nach einem schnellen Angriff lief Pascal Verkamp gleich zwei Meuselwitzer Abwehrspielern davon und schob dann überlegt ein. Und Lok wollte mehr, und bekam mehr. Nach einer ZFC-Ecke konterte der FCL, Mingi Kang lief links auf und davon und legte auf den freistehenden Tobias Dombrowa quer. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und nach 65 Minuten war das Spiel gedreht. Die Gastgeber mühten sich, kamen aber nicht mehr richtig in die Zweikämpfe. Das lag aber am nun immer präsenten Gast. Der dann nach einem weiten Abschlag von Andreas Naumann in der 85. Minute den Deckel drauf machte. Und wieder war es Verkamp, der vollendete.

rei