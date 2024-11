3. Liga Später Punktgewinn - Kubatta lässt Dynamo jubeln Stand: 23.11.2024 16:07 Uhr

Dynamo Dresden bleibt in dieser Saison zu Hause weiter ungeschlagen. Doch im Spitzenspiel gegen Saarbrücken mussten die Schwarz-Gelben lange zittern.

Das war knapp. In der Nachspielzeit rettet Kubatta ein 1:1 für Dynamo Dresden. Danach hatte es lange nicht ausgesehen. Saarbrücken setzte Dresden immer wieder gut unter Druck und erzwang so lange Bälle, die die Gäste im Mittelfeld dann gewannen. Von dort kombinierten sich die Saarländer mehrfach bis in den Dynamo-Strafraum.

Aus einer solchen Situation entstand dann auch das Führungstor. Sontheimer steckte aus dem Zentrum auf Stehle durch. Der legte quer und der brachte die Gäste in Front (61.).

Dynamo nur selten gefährlich

Dynamo konnte über die ganze Spielzeit nur selten Torgefahr erzeugen. Vor allem die Flanken waren zu schwach oder zu ungenau. So musste ein Freistoß in der Nachspielzeit helfen. Diesen verlängerten zwei Dynamos im Strafraum und fanden so den eingewechselten Kubatta, der den späten Ausgleich erzielte.