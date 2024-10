Fußball Sicherheitsgipfel - Stadionverbote künftig zentral geregelt Stand: 18.10.2024 14:30 Uhr

Die Politik macht Druck auf den Fußball und verlangt mehr Sicherheit in den Stadien. Im einem ersten Schritt sollen Stadionverbote künftig zentral geregelt werden.

Um das Gewalt-Problem im Fußball in den Griff zu bekommen, haben sich am Freitag (18.10.2024) in München Vertreter aus Politik und Sport getroffen. Man habe in drei Stunden nicht alle Probleme lösen können, habe aber einen Schritt gemacht, der größer sei als alles, was man in den letzten neun Jahren gemeinsam erreicht habe, sagte der Hamburger Innensenator Andy Grote.

Sachsens Innenminister Armin Schuster sprach von einem "großen Durchbruch". Die Ergebnisse seien das erste Mal Zuversicht. Es werde künftig eine Kommission geben, die sich regelmäßig trifft und im engen Austausch bleibt.

Stadionverbote: Zentrale Stelle geplant

Die wichtigste Änderung: Es wird eine zentrale Stelle geben, die Stadionverbote bearbeitet und konsequent verhängt. Die Innenministerien und die Spitzen von DFB und DFL einigten sich darauf, Krawallmacher und Gewalttäter künftig einheitlicher von den Stadien auszuschließen. Eine entsprechende Kommission soll gebildet und bei der Deutschen Fußball Liga angesiedelt werden, schilderte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Anschluss an das Gespräch. Details dieses neuen Vorgehens sollten noch besprochen werden. Die Politik glaubt, durch einen konsequenteren Ausschluss von Fans aus den Fußballarenen für weniger Gewalt zu sorgen.

Vereine sollen in Technik investieren

Es kann nicht sein, dass die Vorschriften, wie grün der Rasen zu sein hat, sich intensiver gestaltet, als die Frage, wie sicher das Stadion für die Zuschauer gestaltet wird. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann |

Im einem weiteren Schritt sollen die Vereine in die Stadiontechnik investieren. Die befürchteten hohen Kosten, die auf die Klubs zu kommen, wollten die Politiker nicht als Argument dagegen gelten lassen. Man könne bei der Sicherheit keine Abstriche machen. Es gehe nicht darum, es zu übertreiben. Man wolle Niemanden übermäßig belasten, aber es dürfe keiner auf Kosten der Sicherheit sparen. "Es kann nicht sein, dass die Vorschriften, wie grün der Rasen zu sein hat, sich intensiver gestaltet, als die Frage, wie sicher das Stadion für die Zuschauer gestaltet wird", so Herrmann.

Gewerkschaft der Polizei: Vereine müssen in die Pflicht genommen werden

Aus Sicht der Polizei sind die "Hauptprobleme nicht die Fußballfans, die überwiegend friedlich sind", sagte Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei dem MDR, "sondern die wenigen, aber dafür sehr intensiven Menschen, die den Fußball nutzen, um Gewalt auszuüben und Straftaten zu begehen."

Das Ausmaß der Gewalttätigkeiten hat sich in den "letzten Jahren nach Corona" erhöht, so Mertens. In erster Linie müssen die Vereine in die Verantwortung genommen werden, deren Werte oft im Kontrast zu ihren Fans stehen. "Hier müssen klare Strukturen gefasst, Stadionverbote ausgesprochen und professionellere Einlasskontrollen durchgeführt werden, damit die Sicherheit in Stadien und drumherum gewährleistet wird."

Scharfe Kritik von Fanvertretern

Zu dem Gipfel waren keine Fans eingeladen. Dies führte zu reichlich Kritik im Vorfeld. "Es ist in unseren Augen eine völlig absurde Veranstaltung, weil mal wieder über Fans gesprochen werden soll, ohne diese oder Vertreter dort mit einzubeziehen", erklärte Oliver Wiebe, Sprecher der Fanhilfe Magdeburg, im Gespräch mit SPORT IM OSTEN.

Der Dachverband der Fanhilfen sprach von einer "populistischen Veranstaltung", die "im Zweifel ganz konkrete Folgen hat und das irgendwann auch für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen - Fußballfans sind hier erst der Anfang."

Clara Bünger, rechtspolitische Sprecherin der Gruppe die Linke im Bundestag, bezeichnete das Fehlen von Fanverbänden beim Sicherheitsgipfel als "anmaßend". "Fußballfans werden kollektiv als Sicherheitsrisiko beurteilt, dabei spricht die Polizeistatistik eine andere Sprache", wird Bünger in einer Pressemitteilung zitiert. "Die Anzahl der Verletzten bei Fußballspielen liegt im Promillebereich. Jedes Wochenende besuchen hunderttausende Menschen friedlich Spiele im ganzen Land, beim Gipfel werden sie wie Staatsfeinde behandelt."

Clara Bünger (Die Linke).

SpiO/dpa