Tanzen in Dresden Showdance-Latein-WM in Dresden Stand: 10.11.2023 17:33 Uhr

Zum 21. Mal steigt am 11. November in Dresden die Welttanzgala, eine Mischung aus Gala und hochkarätigem Tanzsport. Wir zeigen die WM-Entscheidung im Showdance Latein im Livestream.

Im Oktober begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer in Leipzig bei der Showdance Standard-WM. Am 11. November wird in Dresden der Weltmeister im Showdance Latein gesucht. Wir zeigen das Finale der besten sechs Paare am 20:45 Uhr im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de. Die Welttanzgala erlebt bereits ihre 21. Auflage. Kommentiert wird das Finale von Maximilian Beyer und Tanz-Experte Oliver Thalheim.

Sechs Paare kämpfen im Finale um den Titel

Das Maritim Hotel & Internationale Congress Center Dresden ist am Samstag Austragungsort für die besten Latein-Tänzer. Zwölf Paare gehen an den Start, sechs davon qualifizieren sich für das Finale. Dort zeigen die Tänzerinnen und Tänzer in der Kür ihre Klasse. Aus fünf Tänzen - Cha-Cha-Cha, Samba, Paso Doble, Rumba und Jive – müssen drei in der vierminütigen Kür erkennbar sein. Dieser Wettbewerb findet zum ersten Mal in Dresden statt.