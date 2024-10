Handball | DHB-Pokal (F) Schwere Viertelfinal-Gegner für THC und Zwickau Stand: 11.10.2024 20:26 Uhr

Der Weg ins Final Four ist für die Handballerinnen des Thüringer HC und des BSV Sachsen Zwickau enorm schwer. Bei der Viertelfinal-Auslosung am Freitag in Göppingen hatten beide kein Los-Glück.

Der Thüringer HC und der BSV Sachsen Zwickau haben im Viertelfinale des Handball-Pokals der Frauen hohe Hürden zugelost bekommen.

THC gegen Meister Ludwigsburg

Das Team von Herbert Müller darf zwar zu Hause ran, bekommt es dabei aber mit keinem Geringeren als dem HB Ludwigsburg zu tun. Dahinter steckt nach einem Ortswechsel der Deutsche Meister SG BBM Bietigheim. Die Baden-Württembergerinnen wurden dreimal in Folge Meister, holten von 2021 bis 2023 den Pokal und standen 2024 im Champions-League-Finale. In den vergangenen acht Partien sprang für den THC gegen Bietigheim/Ludwigsburg nur ein Remis heraus.

In der jüngsten Spielzeit verlor der THC gegen den BVB im Pokal-Halbfinale mit 21:25 (Archivbild).

Zwickau zuletzt gegen Dortmund chancenlos

Der BSV Sachsen Zwickau reist zum deutschen Spitzenklub Borussia Dortmund. Seit dem Aufstieg 2021 verlor der BSV alle sechs Bundesliga-Spiele gegen den BVB und das zum Teil sehr deutlich.

Die Auslosung fand im Rahmen des Bundesliga-Spiels FA Göppingen gegen Dortmund statt. Ein weiterer Hochkaräter ist die Partie von Vizemeister HSG Bensheim/Auerbach gegen Titelverteidiger TuS Metzingen. Außerdem trifft der Sieger des am Sonntag stattfindenden letzten Achtelfinals zwischen dem VfL Oldenburg und Bayer Leverkusen auf die HSG Blomberg-Lippe.

Viertelfinale im November

Das Viertelfinale für den 9. und 10. November angesetzt. Das Final Four steigt am 1. und 2. April 2025 in Stuttgart.

cke