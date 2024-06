Die Tier-Orakel zur Fußball-EM Schildkröte, Erdmännchen & Schaf statt Elefant, Tiger & Co. Stand: 13.06.2024 17:09 Uhr

Es orakelt, wo man nur hinsieht. Von Seelöwen über Schildkröten bis zu Schafen ist alles dabei. Dabei wird die halbe Tierwelt befragt, wie das erste deutsche EM-Spiel gegen Schottland morgen Abend ausgehen wird. Die Vorhersagen fallen ganz unterschiedlich aus.

Die verspielte Seelöwin Hilla aus dem Leipziger Zoo tippt ein 1:1, indem sie erst den schottischen Ball und gerade so auch den deutschen Ball im Tor versenkte. Das riecht also nach einem späten Ausgleichstreffer der DFB-Elf am Freitagabend.

Gute Chancen auf deutschen Auftaktsieg

Im Chemnitzer Tierpark sind sich die Erdmännchen hingegen sicher, dass die Gastgeber-Mannschaft einen 1:0-Sieg einfährt. Dem schließen sich auch Monty, die Schildkröte aus dem Ascherslebener Zoo, und Oscar, ein Bobtail aus Bocholt, an. Sie sagen ebenfalls einen Sieg für die Deutschen voraus. Oscar ist durch seine durchweg korrekten Aussagen bei der EM 2021 ein richtiger Social-Media-Star geworden. Ihm folgen mittlerweile über 26.000 Personen auf Instagram. Der kleine Spaß scheint also in ganz Deutschland Mensch und Tier zu unterhalten.

Ein Mann hockt vor einem kleinen Fussball-Feld mit Erdmännchen als Spielern

Bei der Wahl zum MDR-Orakel des Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt hat sich Schaf Hopsi aus Oschersleben gegen fünf Kontrahenten durchgesetzt. Das Wollknäuel von Jörg Brunner und die Erfurter Ferkel Zilli, Billi und Willi haben sich noch nicht entschieden.

Das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Freitagabend um 21 Uhr gegen Schottland in München statt. Ausgang ungewiss.

Florian Back