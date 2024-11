Handball | Champions League SC Magdeburg will in Zagreb nachlegen Stand: 19.11.2024 10:31 Uhr

Es läuft aktuell nicht rund beim SC Magdeburg. Nach dem Aus im Pokal gegen Kiel und der Niederlage bei Bundesliga-Tabellenführer Melsungen geht es nun in der Champions League gegen Zagreb. Ein Sieg ist fest eingeplant.

Erfolgsverwöhnt waren sie die letzten Jahre in Magdeburg definitiv - alle wichtigen Pokale im professionellen Handball haben ihren Weg in den Trophäenschrank der Grün-Roten aus Sachsen-Anhalt gefunden. Doch mit sportlichem Erfolg kommt auch automatisch eine steigende Erwartungshaltung. Und die gilt es in Zeiten, in denen es weniger gut läuft, zu managen. Das betont auch Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt vor dem Auswärtsspiel in der Champions League am Mittwoch bei RK Zagreb (18:45 Uhr im Ticker und Audio-Livestream).

Man müsse zunächst einordnen, "was in den letzten Jahren hier passiert ist", sagte der 54-Jährige im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Wir haben in drei Jahren alles, was es auf diesem Planeten zu gewinnen gibt, abgeräumt. Dass irgendwann auch der Punkt kommt, an dem es schwieriger wird, war zu erwarten." Denn zuletzt kam der Magdeburger Motor etwas ins Stottern - wie beim knappen Pokal-Aus in Kiel oder der jüngsten Niederlage in der Bundesliga gegen Melsungen.

Verletztenmiserie und Olympiablues wirken nach

Die Gründe dafür sind vielschichtig. "Es kommt viel zusammen", beschreibt Schmedt die aktuelle Situation beim amtierenden Meister und Pokalsieger. Ein großes Thema sind die Verletzten, aber auch der Olympia-Blues schwingt mit. "Wir haben mit neun Spielern extrem viele Akteure abgestellt. Und das Schlimme ist eben, dass daraus drei bis vier zum Teil langfristige Verletzungen geworden sind." Auch das sei der Preis des Erfolgs: "Das gehört dazu. Wenn man eine Spitzenmannschaft ist, dann stellt man viele Nationalspieler ab. Und dann kann es zu solchen Situationen kommen."

Auch an Rückraumspieler Philipp Weber gehen die zahlreichen Einsätze nicht spurlos vorbei.

Dabei ist es nicht so, dass der SCM auf keiner Hochzeit mehr tanzen würde. In der Bundesliga ist das Team von Bennet Wiegert auf Platz fünf mit vier Punkten Rückstand zur Spitze weiter in Schlagdistanz. In der Champions League thront der FC Barcelona in der Gruppe B über allem, doch dahinter bleibt es spannend. Der direkte Einzug ins Viertelfinale dürfte für den SCM aus eigener Kraft kaum noch zu schaffen sein. Vor dem 8. Spieltag belegt Magdeburg mit 5:9 Punkten Rang sieben, Platz sechs würde aber bereits die Qualifikation für die Zwischenrunde bedeuten.

SCM braucht Siege in der Königsklasse

Müßig zu erwähnen, dass ein Sieg im Duell mit Tabellenschlusslicht Zagreb immens wichtig wäre. Auch Schmedt unterstreicht: "Wir fahren nach Zagreb, um die nächsten zwei Punkte in der Champions League einzufahren." Nach dem 36:24-Kantersieg am vergangenen Spieltag gegen den kroatischen Rekordmeister ist der nächste Erfolg fest eingeplant - auch, weil mit Unterstützung vor Ort gerechnet werden kann.

Ein eigens von Fans angemieteter Bus wird die Hartgesottenen die rund 1.000 Kilometer nach Zagreb hin- und zurückbringen, was Schmedt als "überragende Unterstützung für die Mannschaft" wertet. Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass man sich aus der aktuellen Lage "gemeinsam wieder herauskämpfen wird."

sbo/SpiO