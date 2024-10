Handball | Champions League SC Magdeburg: Sorgen vor Kracher in Barcelona Stand: 23.10.2024 11:00 Uhr

Der SC Magdeburg wackelt in der Champions League und muss am Donnerstag in Barcelona eine ganz harte Nuss knacken. Schon vor dem Spiel stehen Bennet Wiegert die Sorgenfalten auf der Stirn.

Der FC Barcelona ist seit Jahren das Beste was es im internationalen Handball gibt. Die Erfolgsgeschichte ist schier unendlich. Auch in dieser Saison funktioniert der spanische Rekordsieger wie ein Schweizer Uhrwerk.

Fünf aus fünf - lautet die Bilanz des amtierenden Champions-League-Siegers in der laufenden Saison. Sowohl in der spanischen Liga, als auch in der Gruppenphase der Champions League konnte der FC Barcelona seine ersten fünf Spiele allesamt gewinnen. Am Donnerstag (20.45 Uhr live hören und im Ticker) versucht der SC Magdeburg, die makellose Serie zu brechen.

Allerdings stehen die Vorzeichen vorm Duell gegen den elfmaligen Champions-League-Sieger mit den Topscoren Melvyn Richardson, Aleix Gomez und Dika Mem alles andere als rosig.

Weber und Bergendahl fraglich

Die Einsätze von Philipp Weber und Oscar Bergendahl sind fraglich. Rechtsaußen Daniel Pettersson fällt mit einer Gehirnerschütterung definitiv aus. Bergendahl quält sich mit einem grippalen Infekt. Weber, beim Derbysieg gegen den SC DHfK Leipzig, bester Spieler auf dem Parkett ist putzmunter und fit, trotzdem wird er möglicherweise morgen Abend nicht spielen. Der Grund ist ein erfreulicher. Der Rückraumspieler wird Vater. Laut Wiegert werde sich erst kurzfristig entscheiden, ob ein Einsatz möglich ist.

Für den SCM wäre ein Fehlen Webers schwer zu verkraften, da der 32-Jährige zuletzt zu alter Stärke zurückfand. Dabei hat Weber schwierige Zeiten hinter sich. Aus einer Verletzung kommend, saß der Rückraumspieler letzte Saison eher auf der Bank, flog manchmal sogar aus dem Spieltagskader heraus. Die Folge: Auch in der Nationalmannschaft verlor er vor Olympia in Paris seinen Platz. Doch seinen innerlichen Frust kehrte er nie nach außen. Im Gegenteil, bei Auszeiten gab er sogar Tipps und motivierte seine Mitspieler, die leistungstechnisch einfach besser und treffsicherer waren.

Musche vor Comeback

Auch bei Matthias Musche lief in den letzten Jahren nicht alles glatt. Jetzt steht der Linksaußen mal wieder vor einem Comeback. Musche hatte seine Achillessehnenprobleme überwunden und könnte zum Einsatz kommen.

Krise in der Königsklasse

Die Lage in der Königsklasse ist für den SCM nicht wunschgemäß. Von fünf Spielen hat der Club bereits drei verloren und ist demnach auch in Barcelona Außenseiter. Wiegert glaubt dennoch an eine Chance. "Ich glaube, dass es Barcelona nicht gewohnt ist, enge Spiele zu haben", sagte der Coach. "Wenn man es mal schafft, sie zu stressen, wird man seine Chance bekommen."

Von Barcelona direkt nach Stuttgart

Um das Erreichen des Achtelfinals dürfte sich der SCM auch bei einer Niederlage in Barcelona keine Sorgen machen. Allerdings könnte es mit dem direkten Einzug in das Viertelfinale schwer werden. Um die Reisestrapazen gering zu halten, wird die Mannschaft am Freitag direkt von Barcelona nach Stuttgart fliegen. Dort steht am Sonntag das Bundesliga-Spiel beim Vorletzten an. Da ist Magdeburg der Favorit, doch für Wiegert sei es "«durchaus möglich, dass man in Barcelona gewinnt und dann in Stuttgart verliert".

SpiO/dpa