Handball | Bundesliga SC Magdeburg: Mit Wut im Bauch zum Spitzenreiter

Der Stachel nach dem Pokalaus saß tief, doch viel Zeit zum Ärgern bleibt dem SC Magdeburg nicht: Am Samstag steht in der Bundesliga das Spitzenspiel beim Tabellenführer MT Melsungen an. Nach dem Pokalfrust wäre ein Sieg auch ein Seelentröster.

Leere Blicke, traurige Mienen: Wie schmerzhaft das Aus im DHB-Pokal am Mittwoch für die Handballer des SC Magdeburg war, ließ sich in den Gesichtern der Spieler ablesen. Der Traum vom erneuten Pokalgewinn ist zerplatzt, der Traum von der Meisterschaft lebt aber. Am Samstagabend (20.30 Uhr im Live-Ticker) können die Magdeburger den Tabellenführer MT Melsungen stürzen. Es wäre Balsam für die Seelen.

"Wir waren sehr enttäuscht in Kiel. Wir hatten die Möglichkeit, dort zu gewinnen und verlieren mit einem Tor. Es war eine schwierige Nacht, wir haben wenig geschlafen, aber jetzt haben wir den Fokus auf der Bundesliga und der Champions League. Wir wollen bei Melsungen gewinnen", sagte SCM-Kapitän Christian O'Sullivan im MDR.

Melsungen zu Hause eine Macht

Die Aufgabe ist alles andere als leicht. MT Melsungen ist derzeit Tabellenführer - zwei Punkte vor dem Drittplatzierten Magdeburg, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. Mit einem Sieg würde der SCM zumindest an Melsungen vorbeiziehen. Ob es für die Tabellenspitze reicht, hängt auch vom Ausgang der Partie Hannover-Burgdorf (2.) gegen die SG BBM Bietigheim ab.

Wer stoppt den Riesen Kristopans?

Wie schwer das Auswärtsspiel für den SCM wird, zeigt der Blick in die Statistik: Von den letzten 20 Heimspielen in der Kasseler Rothenbach Halle hat Melsungen gerade ein Spiel verloren. Die bisher einzige Niederlage in dieser Bundesliga-Saison musste die MT am dritten Spieltag bei den Rhein-Neckar Löwen (31:26) hinnehmen, seitdem ist das Team nicht mehr zu stoppen und hat mit Rückraum-Kante Dainis Kristopans, der in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain zur MT wechselte, einen Überflieger auf dem Parkett. Der 34-jährige Lette kommt in neun Spielen auf 41 Tore und 28 Assists. In beiden Kategorien ist er damit Spitzenreiter seines Teams. "Er ist ein sehr intelligenter Handballer. Er kommt mit sehr viel Kraft. Das sieht man bei der Größe, die er hat, selten", lobt O'Sullivan.

Rückraum-Kante Dainis Kristopans ist nur schwer aufzuhalten. Im Test vor Saisonbeginn versucht Magnus Saugstrup, den Wurf zu blocken.

Dass Melsungen an der Spitze steht, überrascht ihn indes nicht. "Es ist eine gute Mannschaft. Sie haben viele Spieler, die nicht bei Olympia dabei waren. Das ist schon ein Vorteil", nennt das SCM-Ass einen der Vorzüge des Gegners, der früh zu Saisonbeginn extrem eingespielt wirkte.

Wir wollen da oben bleiben, wir wollen Magdeburg zu Hause schlagen. Melsungens Kapitän Timo Kastening |

Melsungens Kapitän Timo Kastening schwebt natürlich auf Wolke sieben, erwartet "ein geiles Spiel" und schiebt forsch hinterher: "Wenn du da oben bist, gibst du es nicht freiwillig ab, jeder Sportler, der das sagt, lügt. Wir wollen da oben bleiben, wir wollen Magdeburg zu Hause schlagen." Die Mannschaft habe "nochmal Qualität draufgepackt und sei im Grundniveau stabiler geworden", sagt Kastening. Und noch etwas ist anders: Melsungen bildete früher ein Team aus bezahlten Individualisten, aber keine Einheit. Mittlerweile treffen sich die Profis regelmäßig auch abseits der Platte.

Halle wird ausverkauft sein

Mit Teamgeist und den Fans im Rücken - die Halle wird ausverkauft sein - wollen die Hessen ihren Lauf fortsetzen und nicht das Drama der Vorsaion erleben. Damals legte Melsungen auch wie die Feuerwehr los, rutschte aber noch auf den fünften Platz ab.

