Handball | Klub-WM SC Magdeburg braucht noch zwei Siege für den Wüsten-Jackpot

Der SC Magdeburg greift nach seinem vierten Titel bei der Klub-WM hintereinander. Das viele Geld lässt die Mühen in einem Wettbewerb vergessen, der angesichts der Belastungsthematik im Handball absurd erscheint. Am Dienstagabend wartet Al Ahly Kairo im Halbfinale.

Bennet Wiegert formulierte es pragmatisch. "Jetzt haben wir einen Tag frei, um unsere Form zu steigern und den nächsten Schritt zu gehen", sagte der Trainer des SC Magdeburg der Magdeburger Volksstimme mit Blick auf das Halbfinale der Klub-WM gegen den ägyptischen Gastgeber von Al-Ahly. Zwei Siege ist der SCM noch vom historischen Erfolg entfernt: Vier WM-Titel hintereinander - das hat bislang noch kein Verein geschafft.

Kantersiege gegen California Eagles und Al Khaleej

Dass Wiegert angesichts der enormen Terminhatz im Handball überhaupt noch weiß, wo unten und oben ist, ist erstaunlich. Die Partie am Dienstag (19 Uhr im SPIO-Audiolivestream und Ticker) bedeutet für den deutschen Doublesieger bereits das neunte (!) Pflichtspiel der noch jungen Saison. Seit dem Liga-Start am 7. September standen die Grün-Roten im Schnitt alle 66,6 Stunden auf dem Feld. Zu den jeweils drei Spielen in Bundesliga und Champions League gesellt sich nun der dritte Auftritt in der Wüste bei Kairo.



Von Protesten über das überbordende Programm, die kurz vor der Saison mal wieder hochgekocht waren und die Schlagzeilen bestimmten, ist dieser Tage nichts zu vernehmen. Ziemlich geräuschlos siegen sich die Magdeburger durch das Turnier, bei dem Gegner wie die California Eagles oder Al Khaleej bessere Trainingspartner darstellen. Geräuschlos womöglich auch deshalb, weil es in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt, die noch keinen Namen trägt und rund 50 Kilometer entfernt von Kairo liegt, neben einem netten Titel für den Briefkopf vor allem um eine Menge Geld geht.

November 2023: Der SC Magdeburg bejubelt den dritten Triumph bei der Klub-WM.

Bei Finaleinzug gegen Barcelona oder Veszprem

Die einzigen verbliebenen Konkurrenten (neben Al-Ahly) auf dem Weg zum 400.000-Euro-Jackpot kommen wie jedes Jahr aus Europa: Champions-League-Sieger FC Barcelona und das ungarische Spitzenteam aus Veszprem, das dank einer Wildcard bei der WM am Start sein darf, stehen sich im anderen Halbfinale am Dienstag gegenüber. Das Finale steigt dann am Donnerstag (19 Uhr).



Magdeburg hat bei der 18. Ausgabe der Klub-WM bislang alles richtig gemacht. Durch die deutlichen Siege gegen den nordamerikanischen Vertreter California Eagles (57:21) und Asienmeister Al Khaleej aus Saudi-Arabien (35:28) ging der Plan von Wiegert auf: Als bester Gruppensieger der drei Vorrundengruppen ist ein Duell mit den Top-Teams von Veszprem und Barcelona erst im Endspiel möglich. Auch gegen Al-Ahly sollte nichts anbrennen. Der ägyptische Rekordmeister war in der Gruppenphase gegen Barcelona chancenlos (23:31).

sid/SpiO