Handball | Bundesliga SC DHfK: Torwart-Ass Saeveras geht - Kreisläufer Preuss bleibt länger

Nach fünf Jahren beim SC DHfK Leipzig ist Schluss für Torhüter Kristian Saeveras. Er wird den Handball-Bundesligisten im Sommer verlassen. Kreisläufer Moritz Preuss verlängerte dagegen seinen Vertrag.

Die Handball-Fans des SC DHfK Leipzig müssen die nächste schmerzhafte Pille schlucken. Einen Tag nach der Derby-Niederlage in Magdeburg gab der Verein bekannt, dass Torhüter Kristian Saeveras den Verein im kommenden Sommer nach fünf gemeinsamen Jahren verlassen wird. Dagegen bleibt Kreisläufer Moritz Preuss den Sachsen treu. Er verlängerte um zwei weitere Spielzeiten bis 2027.

"Vorbild für junge Spieler im Verein"

Preuss wechselte Anfang 2023 vom SC Magdeburg nach Leipzig und ist die Nummer eins am Leipziger Kreis. "Wir sind mit der Performance von Moritz sehr zufrieden und er ist, sowohl sportlich als auch menschlich, zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft geworden", freute sich Trainer Rúnar Sigtryggsson über die Vertragsverlängerung.

Für Sportdirektor Bastian Roscheck ist der 29-Jährige auf Grund seiner Persönlichkeit und seiner handballerischen Qualitäten ein wichtiger Stabilisator auf dem Spielfeld und in der Kabine. "Mit seiner Arbeitseinstellung ist er ein absolutes Vorbild für all die jungen Sportler in unserem Verein, die es irgendwann mal in die Bundesliga schaffen wollen", so Roscheck.

Saeveras verlässt Leipzig im Sommer 2025

Dagegen verlässt der norwegische Nationaltorhüter Saeveras den Verein. Laut Verein seien beide Seiten nach "vielen ehrlichen Gesprächen" zu dem Ziel gekommen, dass "neuer Input nach der Saison" gut sei. "Kristian hat sich in seiner Zeit beim SC DHfK immer absolut vorbildlich verhalten und viele große Spiele für uns gemacht", lobte Roscheck.

Der Verein habe bereits einen Nachfolger an der Angel. "Wir befinden wir uns in fortgeschrittenen Gesprächen und sind zuversichtlich, zeitnah eine Lösung präsentieren zu können", so Roscheck.

