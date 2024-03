Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig verstärkt sich mit Kreisläufer-Talent Rogan Stand: 26.03.2024 14:41 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hat sich die Dienste eines europäischen Toptalents gesichert. Luka Rogan soll ab Sommer gemeinsam mit Moritz Preuß das neue Kreisläufergespann bilden und so den Abgang von Maciej Gebala kompensieren. Rechtsaußen Moritz Strosack wird den Verein dagegen verlassen.

Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag (26.03.2024) mitteilte, wechselt Rogan zur neuen Saison vom serbischen Meister RK Vojvodina nach Leipzig. Dort erhält er einen Zweijahresvertrag bis 2026. "Die HBL ist die beste Liga in der Welt (...). Deshalb geht auch für mich mit dem Wechsel nach Leipzig ein Traum in Erfüllung", wird Rogan in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Trotz seiner erst 20 Jahre gehört Rogan "bereits zu den wichtigsten Schlüsselspielern" bei seinem derzeitigen Verein, erklärte der SC DHfK. Neben dem Meistertitel gewann er mit Vojvodina in der vergangenen Saison auch den EHF European Cup, wo er mit fünf Treffern im Final-Hinspiel maßgeblichen Anteil am Triumph hatte.

Luka Rogan (l.) gewann mit RK Vojvodina in vergangenen Saison den serbischen Meistertitel.

EM-Bronze mit Serbiens U20

In der aktuellen Saison erreichte seine Mannschaft die Hauptrunde der EHF European League, scheiterte dort aber unter anderem an Leipzigs Liga-Rivalen Flensburg-Handewitt. 68 Treffer in den letzten beiden Europapokal-Spielzeiten können sich dennoch sehen lassen. Ebenso die Bronzemedaille mit Serbien bei der U20-EM vor zwei Jahren. Inzwischen gehört Rogan zum Kader der A-Nationalmannschaft.

"Er war ein wichtiger Spieler dieser erfolgreichen serbischen Jugendnationalmannschaft", sagte DHfK-Trainer Rúnar Sigtryggsson zu seinem Neuzugang, der in der kommenden Saison gemeinsam mit dem erfahrenen Moritz Preuss das Kreisläufergespann bilden soll. Rogan sei ein "aggressiver Kreisläufer, der auch im Innenblock decken kann. Damit haben wir für die nächste Saison ein gutes Duo am Kreis", freute sich Sigtryggsson.

Strosack wechselt nach Bietigheim

Moritz Strosack wird den SC DHfK dagegen verlassen. Der 24-jährige Rechtsaußen wechselt zum Saisonende zur SG BBM Bietigheim, derzeit Tabellenzweiter der 2.Handball-Bundesliga. Dort soll Strosack mehr Spielzeit ermöglicht werden. "Für meine Entwicklung ist der vorzeitige Wechsel (...) der richtige Schritt, da ich in Bietigheim großes Potenzial sehe, sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft den nächsten Step zu machen", sagte Strosack.

red/pm