Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig verpasst Überraschung gegen Hannover-Burgdorf Stand: 27.12.2024 22:25 Uhr

Der SC DHfK Leipzig musste sich am Freitagabend knapp mit 30:32 (18:15) gegen den TSV Hannover-Burgdorf geschlagen geben. Nichtsdestotrotz verkaufte sich das Sigtryggsson-Team beim versuchten Zuschauerrekord teuer.

Die Gäste aus Hannover erwischten im Hinrundenfinale den besseren Start. Nach einer kurzen Schockstarre legten die Leipziger allerdings richtig los und erspielten sich mit einem 4:0-Lauf nach zwölf Minuten die erste Führung (7:5). Auch wenn Hannover die Führung kurz darauf erneut drehte, stellten die 5-1-Verteidigung und DHfK-Schlussmann Kristian Saeveras die Niedersachsen in dieser Phase des Spiels immer wieder vor Herausforderungen. Die Gastgeber behielten unterdessen die Nerven. Moritz Preuss und Lukas Binder trafen verlässlich und sicherten so die 18:15-Halbzeitführung.

Auf Messers Schneide

Gleiches Spiel in Hälfte zwei: der TSV nutzte die Anfangsminuten und warf sich mit einem 3:0-Lauf zurück in die Partie. Fortan ging es Hin und Her. Keinem Team gelang es sich abzusetzen. Die Hannoveraner hatten jetzt allerdings kreativere Ideen als die Sachsen, die sich vollends auf die Einzelleistung von Franz Semper und Luca Witzke stützten. Beim 28:28 und noch zehn Minuten auf der Uhr entschied sich die Begegnung in der Schlussphase.

Franz Semper und sein Teamkollege Luca Witzke erzielten in dieser Phase wichtige Treffer.

Dramatik pur

Die Mannschaft vom Ex-Leipziger-Trainer Christian Prokop setzte sich mit zwei Treffern ab, da schien das Spiel schon fast entschieden (30:28/52.). Doch alle DHfKler zogen dann nochmal an einem Strang, sodass Simon Ernst und Binder zum 30:30 ausglichen. Kurz darauf flog der Leipziger Kapitän Ernst dann aber vom Platz. Und es kam noch dicker: Justus Fischer und Renars Uscins stellten auf 32:30 (58.).

Binder wirft einen Siebenmeter gegen den Ex-Leipziger Joel Birlehm.

Binder scheitert an Gade

In den Schlusssekunden hatte Binder sowohl per Siebenmeter als auch bei einem Tempogegenstoß für den DHfK die Möglichkeit noch etwas Zählbares zu erspielen. Doch der Schlussmann der "Recken" Simon Gade hielt den 32:30-Sieg für die Gäste schlussendlich fest.

Stimme zum Spiel

SC DHfK-Trainer Runar Sigtryggsson: "Hannover hatte in der zweiten Hälfte die Oberhand und wir haben uns zu viele technische Fehler geleistet. Zudem hatten wir Probleme, das auf die Beine zu stellen, was wir in der ersten Hälfte geleistet haben. Wir sind sehr enttäuscht über den Ausgang, aber wir wissen, dass nicht mehr möglich war."

Zuschauerrekord verpasst

Auch wenn der Zuschauerrekord von 7.208 Anwesenden aus dem Jahr 2018 nicht eingestellt werden konnte, sorgten die 6.515 Fans in der Leipziger Arena für eine besondere Stimmung und das bestbesuchteste Heimspiel seit sechs Jahren. Für den Versuch wurde eine Zusatztribüne aufgemacht.

Rückrundenauftakt im Februar

Die Handball-Bundesliga macht damit erstmal Pause. Ab dem 14. Januar findet dann die Handball-WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen statt. Luca Witzke und Franz Semper reisen aus den SC DHfK-Reihen für Deutschland zur WM. Die Kontrahenten der heutigen Begegnung stehen sich zum Rückrundenauftakt am 9. Februar (Anwurf 16.30 Uhr) erneut gegenüber.

twe