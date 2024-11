Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig: Kiel-Keeper kommt für Saeveras Stand: 05.11.2024 11:39 Uhr

Prominenter Neuzugang beim SC DHfK Leipzig: Bei den Leipziger Handballern steht künftig der Torhüter von Rekordmeister THW Kiel im Tor. Tomas Mrkva wechselt im kommenden Sommer nach Sachsen.

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat einen Ersatz für Torhüter Kristian Saeveras gefunden. Für den norwegischen Nationaltorhüter wird in der kommenden Saison der tschechische Nationaltorhüter Tomas Mrkva zwischen den Pfosten der Leipziger stehen. Saeveras verlässt den SC DHfK im kommenden Sommer.

Mrkva im Trikot von Kiel.

Mrkva sechs Jahre in Kiel

Mit Mrkva, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, kommt ein prominenter Name an die Pleiße. Der 35-Jährige spielte die vergangenen sechs Jahren bei Rekordmeister THW Kiel. In Tschechien wurde er in den vergangenen Jahren dreimal zum "Handballer des Jahres" gewählt. In Leipzig soll er gemeinsam mit Domenico Ebner das Torhüter-Duo bilden.

Roscheck: "Internationale Erfahrung"

Zu den Gründen für seinen Wechsel aus dem hohen Norden nach Leipzig sagt Mrkva: "Ich freue mich, weitere zwei Jahre in der Handball-Bundesliga auf höchstem Niveau spielen zu können", wird der Tscheche in der Mitteilung der Leipziger zitiert. "Mit Tomas bekommen wir einen sehr guten Bundesligatorhüter mit viel internationaler Erfahrung dazu. Wir sind davon überzeugt, dass er sowohl menschlich als auch sportlich mit Domenico Ebner ein gutes Torhütergespann bilden wird", sagt DHfK-Sportdirektor Bastian Roscheck.

Kiel holt spanischen Nationaltorhüter

Für Mrkva ist Leipzig die sechste Station in Deutschland. Zuvor spielte er bereits beim ASV Hamm, Göppingen, Balingen-Weilstetten, den Bergischen HC und zuletzt Kiel. Beim THW Kiel wäre die Position im Tor in der kommenden Saison vermutlich eng geworden: Neben Nationaltorhüter Andreas Wolff verpflichteten die Ostseestädter den spanischen Nationaltorhüter Gonzalo Perez de Vargas, der zur neuen Saison vom FC Barcelona zum THW wechselt.

dh/pm