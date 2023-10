Tanzen | WM und EM Samstag treffen sich die weltbesten Tänzer in Leipzig Stand: 13.10.2023 13:22 Uhr

Am Samstag präsentieren sich die Weltbesten im Showdance und lateinamerikanischen Tanz erneut in Leipzig. Experte und TV-Juror Joachim Llambi ist voller Vorfreude und hat klare Favoriten auf seinem Zettel.

Tanz-WM in Leipzig

Sport im Osten live dabei

Grazie, Anmut und sportliche Höchstleistungen – alles Attribute, die am 14. Oktober in Leipzig zum Tragen kommen werden. Die Profis tanzen wieder an und ermitteln in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen ihre Welt- und Europameister. Sport im Osten ist an jenem Samstag in der Leipziger Messe live dabei und überträgt ab 20 Uhr im Stream. 23:30 Uhr folgt eine Zusammenfassung auch im linearen MDR FERNSEHEN.

Rund 3.000 Zuschauer werden erwartet, die sich neben den Wettkämpfen auf ein attraktives Rahmenprogramm freuen können. Moderiert wird die Veranstaltung von Oliver Thalheim und Joachim Llambi, bestens bekannt als Juror in der "Let's Dance"-Show. Zur Einstimmung auf die WM sowie EM fand am Donnerstag (5. Oktober) eine Pressekonferenz statt.

Oliver Thalheim und Joachim Llambi moderieren wieder bei den Tanz-Wettkämpfen.

Llambi: "Wir haben ein schönes, feines Feld zusammen"

Joachim Llambi wurde zugeschaltet und verriet, dass die "Let’s Dance"-Stars Patricija Ionel und Alexandru Ionel bei der Kürstandard-WM in Leipzig mittanzen werden. Schon letztes Jahr war das Paar dort erfolgreich. Ohne der Konkurrenz nahe treten zu wollen, "sie gewinnen mit allen ersten Plätzen", war sich Llambi sicher. Und überhaupt darf sich das Publikum in der Messestadt einmal mehr auf große Tanzkunst freuen: "Wir haben ein schönes, feines Feld zusammen", frohlockte Llambi.

jmd