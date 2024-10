Eishockey | DEL2 Sachsen-Trio am Freitag erfolgreich - Eispiraten mit Sensation Stand: 11.10.2024 22:26 Uhr

Nachdem Crimmitschau, Weißwasser und Dresden am Sonntag noch alle verloren hatten, lief es am 10. Spieltag der DEL2 deutlich besser für die Klubs aus Sachsen. Die Eispiraten hoben mit einem Erfolg beim Spitzenreiter sogar unerwartet eine Art Goldschatz.

Schlusslicht Crimmitschau gelingt Sensation in Krefeld

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach sechs Niederlagen in Folge in der 2. Eishockey-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Schlusslicht gewann am Freitag völlig überraschend bei Tabellenführer Krefeld Pinguinen mit 2:1 nach Verlängerung.

Die Gastgeber, die zuletzt in Weißwasser beim 6:1 treffsicher waren, gingen trotz Überlegenheit zunächst leer aus. Erst in der 46. Minute besorgte Matt Marcinew die Führung. Zehn Minuten später schlugen die Eispiraten durch Travis Saponari zurück. Im letzten Drittel hatte Crimmitschau mehr Schüsse aufzuweisen. In der Verlängerung nutzte der Schwede Tobias Lindberg nach 2:59 Minuten den zweiten Gäste-Abschluss und beendete damit ausgerechnet beim Spitzenreiter die Negativserie.

Eispiraten-Angreifer Tobias Lindberg (li.) gelingt das umjubelte 2:1 mit einem Treffer in den Winkel.

Lausitzer Füchse feiern deutlichen Heimsieg gegen Weiden

Die Lausitzer Füchse haben am Freitagabend einen ungefährdeten Sieg gegen die Blue Devils Weiden gefeiert. Das Team von Cheftrainer Petteri Väkiparta besiegte den Aufsteiger vor 2.414 Zuschauern in der Eisarena Weißwasser mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Roope Mäkitalo eröffnete den Torreigen spät im ersten Drittel mit einem Powerplay-Treffer. Sein zweites Tor erzielte er im zweiten Drittel. Im Schlussabschnitt legten die Füchse noch eine Schippe drauf. Der zweite Doppelpack des Tages, dieses Mal von Lewis Zerter-Gossage, stellte den Endstand her.

Turnbull lässt Eislöwen in Bad Nauheim jubeln

Travis Turnbull hat die Dresdner Eislöwen am Freitagabend zu einem wichtigen Erfolg beim EC Bad Nauheim geführt. Der Stürmer erzielte beim 3:2-Overtime-Sieg alle drei Tore der Eislöwen.

Nach seinem zweiten Treffer spät im dritten Drittel sah schon alles nach einem Dresdner Sieg aus, doch Parker Bowles glich eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 für die Gastgeber aus. In der Verlängerung machte Turnbull seinen Hattrick perfekt und sorgte für lange Gesichter bei den 2.154 Zuschauern. In der Tabelle hält Dresden durch den Sieg Anschluss an die punktgleichen Spitzenteams aus Landshut und Kassel.

SpiO