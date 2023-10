Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt holt "nur" einen Punkt in Greifswald Stand: 07.10.2023 15:05 Uhr

Vor dem Spiel hätte Rot-Weiß Erfurts Trainer Fabian Gerber ein Remis beim Greifswalder FC sicher unterschrieben. Nach starken 90 Minuten aber war das Ergebnis für die Thüringer eigentlich schon fast zu wenig.

Der FC Rot-Weiß Erfurt angelt sich einen Punkt beim noch ungeschlagenen Greifswalder FC und wird trotz des 1:1 nicht restlos zufrieden sein. Denn insgesamt war für die Thüringer sogar mehr möglich. "Wir haben super verteidigt, aber wieder vier, fünf große Chancen liegen gelassen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft", ärgerte sich RWE-Coach Fabian Gerber.

Elva lässt die Gäste jubeln

Auf einer Position musste Fabian Gerber sein Team umstellen. Robbie Felßberg musste verletzungsbedingt passen, dafür stand Sidny Lopes Cabral in der Startelf. Zwei Minuten brauchte das Topspiel, dann wurde es zum ersten Mal gefährlich. Can Coskun verzog aus 24 Metern haarscharf. Danach aber stand die Defensive der Erfurter besser, ließ nicht viel zu, machte die Räume eng. Chancen in der über weite Strecken offenen, aber nicht hochklassigen Partie, gab es nur wenige. Eine davon hatte Caniggia Elva, der in der 29. Minute den Ball knapp über die Latte schoss. Es war die beste Erfurter Phase, Kwabe Schulz rasierte mit seiner Direktabnahme die Latte. Und in der 36. Minute lag der Ball im Tor. Nach Pronichevs Ecke drückte Caniggia Evla den Ball aus drei Metern in die Maschen. Kurz vor der Pause brannte es dann im RWE-Strafraum. Nach einer Ecke musste Lukas Schellenberg gleich doppelt retten. Erst gegen den Kopfball von Pascal Schmedemann, dann gegen den Schuss von David Vogt.

Caniggia Ginola Elva (FC Rot Weiß Erfurt) feiert sein Tor zum 1:0 mit einem Salto.

RWE nach dem Ausgleich nah am Siegtreffer

Nach dem Wechsel segelte Schellenberg dann an einer Eingabe vorbei, Manasse Eshele bedankte sich am langen Pfosten mit dem 1:1. Doch die Gäste fingen sich, erspielten sich ab der 65. Minute wieder mehr Chancen. Die beste vergab Maxime Langner in der 81. Minute, der freistehend an Keeper Jakub Jakubov scheiterte. Bei weiteren heißen Szenen zögerte Elva zu lange. Von den Gastgebern kam in der letzten halben Stunde nach vorn nicht viel. Pech hatte RWE, als der Schiedsrichter ein klares Handspiel von Mike Eglseder übersah. In der Nachspielzeit musste Til Linus Schwarz nach wiederholtem Foul auch noch mit Ampelkarte runter.

Jannis Farr (Greifswalder FC/li.) gegen Artur Mergel (FC Rot Weiß Erfurt)

Stimmen zum Spiel

