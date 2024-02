Fußball | Youth League RB Leipzigs A-Junioren wollen über Real Madrid ins Viertelfinale Stand: 27.02.2024 11:51 Uhr

Auch für die U19 von RB Leipzig führt der Weg ins Viertelfinale der Champions League über Real Madrid, allerdings in nur einem Spiel. Das steigt am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt. Die Vorfreude bei RBL ist groß.

Die U19 von RB Leipzig kann am kommenden Mittwoch (28.02.2024) weiter Geschichte schreiben. Im Achtelfinale der Youth League trifft das Team von Trainer Sebastian Heidinger auf Real Madrid. Den Sieger erwartet im Viertelfinale (12./13. März) der Gewinner der Partie AC Mailand gegen SC Braga. In der Zwischenrunde hatte sich Leipzig im Elfmeterschießen gegen den FC Midtjylland aus Dänemark durchgesetzt.

Nuha Jatta beim Jubel nach dem Sieg im Elfer-Krime beim FC Midtjyland.

RB will guten Lauf nutzen

Die Voraussetzungen für einen Coup im Estadio Alfredo Di Stéfano – es gibt kein Rückspiel – sind nicht schlecht. Die RB-Junioren sind wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen ungeschlagen, gewannen am vergangenen Wochenende beim Hamburger SV mit 2:1. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen Real Madrid. Es wird etwas ganz Besonderes für die Jungs, ein Erlebnis, welches sie nie vergessen werden. Ganz egal wer uns gegenüber steht: Wir wollen gewinnen und eine Runde weiterkommen", wird der Leipziger Trainer auf der Vereinshomepage zitiert.

Im Estadio Alfredo Di Stéfano rollt am Mittwochabend der Ball.

Nuha Jatta: Freuen uns auf das Spiel"

In der Mannschaft ist die Vorfreude beim letzten Training in Leipzig am Dienstag (27.02.2024) deutlich spürbar gewesen. Nuha Jatta, der bereits zeitweise mit dem Bundesliga-Team trainieren darf, sagte "Sport im Osten" am Montag (26.02.2024): "Alle freuen sich auf das Spiel. Wir sind als Mannschaft im Verlauf der Saison gut zusammengewachsen." Der 17-jährige Mittelfeldspieler hofft, dass es nicht wieder ins Elfmeterschießen geht. Angst haben müsse man vor dem großen Namen nicht. "Wir müssen mutig mit dem Ball sein."

Rela Madrid ohne Niederlage ins Achtelfinale

Reals U19 hatte sich in seiner Vorrundengruppe klar durchgesetzt, holte gegen Braga, Neapel und Union Berlin 14 Punkte und umging als Gruppensieger auch die Zwischenrunde. Aktuell steht man hinter Stadtrivale Atletico Madrid auf dem zweiten Platz. Ein besonderes Auge sollte RB auf Offensivmann Hugo de Llanos haben, der in der Liga 14 Tore und in der Youth Leagu vier Buden gemacht hat.

Real Madrids U19 hier nach dem Sieg im Vorrundenspiel bei Union Berlin

Die Jugendakademie der Königlichen wird "La Cantera" genannt und gilt als eine der besten im internationalen Fußball. Die RB-Youngster trafen 2022 auf Real und schafften dort ein 1:1, ehe man daheim im Rückspiel mit 2:3 unterlag. "Real Madrid hat eine individuell sehr starke Mannschaft. Wir bereiten uns auf ein sehr intensives Spiel vor, in dem wir vor allem defensiv sehr gefordert sein werden“, so Heidinger.

