Fußball | Bundesliga RB Leipzig will es gegen den FC Augsburg "einfacher machen"

RB Leipzig will es gegen den FC Augsburg "einfacher machen" Stand: 26.09.2024 21:24 Uhr

Bei RB Leipzig ist die Stimmung nach zwei Nullnummern gegen vermeintliche Kellerkinder der Bundesliga nicht ideal. Mit dem FC Augsburg kommt jetzt ein Lieblingsgegner in die Messestadt.

Nach einer englischen Woche ohne Sieg empfängt RB Leipzig am Samstag (28. September, 15:30 Uhr live im Audiostream und Ticker) den FC Augsburg. Trainer Marco Rose erwartet einen aggressiven Gast und ein Heimteam, was mit einfachem Spiel wieder für mehr Gefahr sorgen soll.

Mannschaft ist "konzentriert, motiviert, glaubt an sich"

Nach zuletzt zwei Nullnummern in der Liga und einer Niederlage in der Champions League nimmt Marco Rose sein Team dennoch "konzentriert, motiviert, trotzdem an sich glaubend" wahr. Einen gewissen Unmut seiner Spieler, die höhere Ziele haben als Unentschieden gegen Union und St. Pauli kann der gebürtige Leipziger verstehen. "Wir stellen offensiv zu wenig auf die Beine, kreieren zu wenig Chancen und haben zu wenig Abschlüsse", lautet die nüchterne Erklärung für die Delle in der Leistung zuletzt in der englischen Woche.

Castello Lukeba kehrt nach Adduktorenproblemen zurück und ist bereit für die Startelf, Eljif Elmas ist nach einem Schlag auf das Knie im Training fraglich. Assan Ouedraogo kann zwar schon wieder mittrainieren, ein Einsatz kommt für den Youngster allerdings noch zu früh.

Rose: "Tun uns schwer beim Herausspielen von Torchancen"

RB will derweil einfacher spielen, "ohne den Kopf zu verlieren." Es habe seinem Team an Zielstrebigkeit gefehlt, um simpel vor das gegnerische Tor zu kommen. Das habe Leipzig trainiert und will es gegen Augsburg besser machen. "Bei den ambitionierten Zielen, die wir nach außen tragen, braucht es Siege", gibt Rose die Marschrichtung für das Spiel gegen die Schwaben vor. "Ein paar Dinge gehen uns derzeit nicht so einfach von der Hand, nämlich das Herausspielen von Torchancen, das Erzielen von Toren, wir tun uns da gerade ein bisschen schwer."

"Verwundert, wie schnell Dinge herbeigeredet werden"

Bei aller verständlichen Kritik und Unzufriedenheit mit den jüngsten Ergebnissen zeigt sich Rose "verwundert, wie schnell Dinge herbeigeredet werden, wie schnell Konsequenzen eingefordert werden." Schließlich seien die Messestädter noch ungeschlagen in der Bundesliga, hätten lediglich zwei Gegentore kassiert und immerhin schon acht Zähler gesammelt. "Was wäre los, wenn wir nur vier Punkte hätten?", fragte der 48-Jährige nicht zu Unrecht. Im schnelllebigen Fußball sei es dagegen nicht unmöglich, dass RB bald von der Tabellenspitze grüßt und sich dann die Stimmung wieder in die komplett andere Richtung drehe.

Peter Gulacsi soll gegen den FC Augsburg wieder den Kasten von RB Leipzig hüten.

Gulacsi startet gegen Power-FCA

Im Tor will Rose derweil in dieser etwas kritischen Situation weiterhin auf Peter Gulacsi bauen, auch wenn Backup Maarten Vandevoordt irgendwann Einsätze bekommen soll. Doch nicht gegen Augsburg. Das Team von Jess Thorup hat seit 2017 nicht gegen Leipzig gewonnen, das einzige Auswärtsspiel in der noch jungen Saison mit 0:4 gegen Heidenheim verloren. Nichtsdestotrotz hat Rose Respekt vorm Gegner, nennt die Statistiken eine "Milchmädchenrechnung" – der FCA habe Power, tolle Fußballer wie Ruben Vargas in den eigenen Reihen. "Fußball auf dem Niveau beschert dir selten den richtigen Gegner, weil du dich immer durchsetzen und beweisen musst. Jetzt ist Zeit, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen."

jar