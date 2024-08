Fußball | Bundesliga RB Leipzig schockt Punkte-Sammler Leverkusen Stand: 31.08.2024 21:05 Uhr

Die Serie ist gerissen: RB Leipzig hat mit einem furiosen Comeback in Leverkusen dafür gesorgt, dass Bayer 04 nach 463 Tagen und 35 Spielen erstmals wieder ein Bundesligaspiel verloren hat.

Die Mannschaft von Leipzig-Trainer Marco Rose besiegte den amtierenden Deutschen Meister am Samstag (31. August 2024) vor 29.615 Zuschauern in der BayArena mit 3:2 (1:2).

Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Christoph Daum ließ Jeremie Frimpong (39.) die Bayer-Fans erstmals jubeln (39.). Alejandro Grimaldo legte sogar nach (45.) - doch Kevin Kampl (45.+7) köpfte kurz vor der Pause zum Ausgleich ein. Lois Openda (57.) glich aus und versetzte Bayer schließlich den Knockout (80.).

Bundesliga, Bayer Leverkusen - RB Leipzig, 2. Spieltag, in der BayArena, Leverkusens Victor Boniface (r) und Leipzigs Lukas Klostermann kämpfen um den Ball.

So verlief das Spiel: Nachdem Edmond Tapsoba (6.) und Piero Hincapie (10.) mit sehr guten Kopfballchancen gescheitert waren, hielt das ganze Stadion zunächst den Atem an. Bayer-Stürmer Victor Boniface hatte nach einer Ecke zum Fallrückzieher angesetzt und Leipzigs Amadou Haidara voll am Kopf getroffen.

Haidara blieb zunächst regungslos liegen, verließ dann aber selbstständig das Spielfeld. Boniface sah Gelb, Nicolas Seiwald kam ins Spiel - und die Partie wurde hektischer. Vor allem bei Rose kochten nun die Emotionen hoch, der RB-Coach beschwerte sich nach einem vermeintlichen Foul vor seiner Trainerbank zu vehement und wurde in der 26. Minute von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck des Innenraums verwiesen.

Trainer Marco Rose (RB Leipzig), li., sieht von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck die Gelb Rote Karte

Nach einer halben Stunde und der ersten Trinkpause des lauen Spätsommerabends gab es wieder sportliche Höhepunkte. Benjamin Sesko (32.) vergab die bis dahin beste Chance der Gäste, auf der Gegenseite machte es Frimpong besser, als er frei vor Peter Gulacci auftauchte und aus kurzer Distanz traf. Nur sechs Minuten später schob Grimaldo nach überlegtem Querpass von Florian Wirtz locker ein.

Doch in vermeintlicher Sicherheit ließ die Bayer-Abwehr Kampl sträflich frei, so dass der Mittelfeldspieler mühelos zum Anschlusstreffer einköpfen konnte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb Leipzig am Drücker und Bayer ließ nach. Openda traf aus spitzem Winkel durch die Beine von Hradeckys Vertreter Matej Kovar und sorgte zehn Minuten vor dem Abpfiff für die Vorentscheidung.

ten/dpa/sid